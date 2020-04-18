Тактаров напомнил, кто является первым российским чемпионом UFC

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стал именно он.
По его словам, это произошло в 1995 году,
Где вы видите кого-то другого? Это 1995 год, это история — как её переписать, как её переделать? Если один ваххабит с Цумадинского района сказал иначе, то почему все дураки должны это повторять? — сказал он, намекая на российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что легендарный боец ММА Олег Тактаров поделился своими ожиданиями от назначенного на 18 апреля поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship.
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