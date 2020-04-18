Тактаров напомнил, кто является первым российским чемпионом UFC

https://static.news.ru/photo/411794c6-817f-11ea-a863-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Ceremony Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стал именно он.

По его словам, это произошло в 1995 году, передаёт RT. Тактаров напомнил, что до него в пяти чемпионатах побеждали три спортсмена: Хойс Грейси стал чемпионом трижды, и по одному — Стив Дженнум и Дэн Северн. Победителем шестого чемпионата стал Тактаров.

Где вы видите кого-то другого? Это 1995 год, это история — как её переписать, как её переделать? Если один ваххабит с Цумадинского района сказал иначе, то почему все дураки должны это повторять? — сказал он, намекая на российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что легендарный боец ММА Олег Тактаров поделился своими ожиданиями от назначенного на 18 апреля поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship.