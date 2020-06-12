СМИ анонсировали бой Нурмагомедова и Гейтжи в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/e3bd754a-ad50-11ea-9731-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейтжи может состояться в Абу-Даби после проведения там проекта «Бойцовский остров».

По имеющейся информации, именно поединок между россиянином и спортсменом из США станет главным событием UFC 253. Он должен пройти в Абу-Даби после «Бойцовского острова», проведение которого запланировали на июль, передаёт портал MMA Fighting.

Предыдущий бой Гейтжи состоялся в мае против Тони Фергюсона. Схватка завершилась победой будущего соперника Хабиба. На данный момент в активе американца 22 выигранных поединка и два поражения. Нурмагомедов пока не проигрывал ни разу, проведя 28 боёв.

Ранее NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.