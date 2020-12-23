Смешанные единоборства вошли в топ-5 по популярности в России

https://static.news.ru/photo/9d2746dc-4527-11eb-b12a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Фанатская база UFC выросла на 4,5 миллиона человек за два года (2018–2020), а смешанные единоборства вошли в топ-5 самых популярных видов спорта в России. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

UFC провела совместное исследование с Nielsen Sports, ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компанией в области спорта и развлечений.

Отмечается, что за прошедшие два года число фанатов UFC увеличилось почти на 4,5 миллиона человек. Среди них на 7% выросла женская аудитория, следящая за боями промоушена. ММА стали пятым по популярности видом спорта в России, обойдя баскетбол, бокс и теннис.



Самым популярным в России событием уходящего года в смешанных единоборствах старт турнир UFC 254, прошедший 24 октября в Абу-Даби. В главном его событии чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом американца Джастина Гейтжи.

5 августа NEWS.ru писал про разъяснения бывшего директора по маркетингу российского офиса UFC, почему в стране многие болеют против Хабиба Нурмагомедова.