«Сложно оценивать»: Шлеменко о шансах Емельяненко победить Сантоса

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что ему сложно оценить шансы на победу Александра Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106. Как сказал прославленный боец «Чемпионату», ветеран PRIDE давно не дрался с профессионалами, поэтому крайне сложно понять, в каком состоянии он находится.

Сложно оценивать шансы Емельяненко, он же давно уже не дрался с профессиональными спортсменами, больше с любителями. Последний бой против профессионала — Маги Исмаилова он проиграл. Но судя по видео, Емельяненко довольно неплохо готов, — сказал Шлеменко.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее Емельяненко опубликовал фрагмент тренировки пресса на своей странице в социальной сети Instagram. Ветеран ProFC пообещал, что в скором времени приведёт себя в отличную спортивную форму и продемонстрирует «кубики» пресса