Слишком скользко: почему Волков не станет чемпионом UFC

Прошлой ночью главный российский тяжеловес Александр Волков выиграл у легендарного Алистара Оверима и забронировал себе место в топ-5 рейтинга UFC. Восторженные комментарии после такой победы — дело нормальное, но с ними нужно быть острожными. Хвалить Волкова сейчас есть тысяча причин, но есть и несколько важных поводов быть осторожным с оптимизмом.

Для начала — к Волкову невозможно относиться плохо, он — не только качественный боец, но и славный парень, с юмором, с ним легко общаться, у него приветливый тренер. Драго — такой, каким и должен быть звёздный боец UFC. Нет ни одной причины испытывать к нему негатива, он не заставлял бомжей отжиматься за деньги, не приставал к ним на улице, не выступал за запрет чьих-либо концертов. Поэтому все критические моменты, которые могут быть сказаны в его адрес, будут сказаны с уважением.

Все фанаты ММА в России будут счастливы, если он действительно станет чемпионом UFC, что ему так настойчиво прочат после победы над Оверимом. Уверенность в том, что титул — лишь вопрос времени, выразило несколько очень уважаемых коллег Волкова, включая экс-чемпионов Bellator Александра Шлеменко и Виталия Минакова. Да и вообще реакция на победу Волкова была интересной. Особенно со стороны тех коллег, с кем Саше предстоит спорить за возможный чемпионский титул.

Хорошая работа, Волков, но сейчас ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожен, здесь скользко, — написал в Twitter Франсис Нганну, человек, которого Волкову точно нужно будет пройти на пути к чемпионскому поясу.

Скользко действительно будет. И прямо сейчас кажется, что для Саши это будет слишком скользко. Победа над Оверимом, при всём ей восхищении, сама по себе не может гарантировать ни титула, ни даже титульного боя. Драго показал приличную ударную технику руками, но в его игре остаётся несколько компонентов, которые ему нужно сильно улучшать, чтобы соперничать с лучшими.

volkov_alex/instagram.com

Тот же Нганну в первых раундах своих боёв вываливает на оппонентов столько агрессии и силы, сколько Александр не показывал ни с кем никогда. Нганну превосходит Волкова как в нокаутирующей мощи, так и в скорости.Другой боец, которого вероятно тоже надо будет пройти — Стипе Миочич — превосходит Волкова в борьбе и, как минимум не уступает в ударке. Скорость у хорватского американца тоже на другом уровне. Кёртис Блейдс — второй номер рейтинга — как был в разы сильнее Александра в борьбе полгода назад, когда победил его, так и остался. Шансы россиянина с каждым из этих трёх ребят сейчас выглядят довольно призрачно. А без побед над ними не получить ни титула, ни титульного боя.

Кого из топ-5 Саша может победить — так это Жаирзиньо Розенструйка и Деррика Льюиса. Первый тоже ронял Оверима (хотя бой явно проигрывал по очкам) и не продержался и полминуты с Нганну. Второй — в одну калитку проигрывал Волкову, но украл бой с помощью лаки-панча за 15 секунд до финиша. Сейчас Саша готов к встрече с обоими. В этих боях шансы на победу россиянина будут выше 50 процентов, в поединках с тремя другими лидерами — заметно ниже 50. Возможно, даже ниже 30.

Это не значит, что Волков никогда не станет чемпионом. Он — толковый и умный боец, делает выводы из поражений и тщательно готовится к соперникам. Просто его качеств может оказаться недостаточно для Миочича, Нганну и Блейдса. И пока, судя по тому, что мы видели против Оверима, их и будет недостаточно.

Оверим, при всём к нему уважении, прошёл пик какое-то время назад. Ему 40 лет, и он подобрался к бою с Волковым в чудовищной форме. За полтора раунда (семь минут) он выбросил всего 11 ударов и ни разу не попал чисто. С таким пузом его не приходилось видеть, пожалуй, никогда. Намного больше выводов о классе Волкова можно было бы делать, если бы не сорвался их бой в Москве два года назад. Но тогда Саша не смог выйти из-за проблем со здоровьем и был заменён на Алексея Олейника.

Сейчас Волкову поют дифирамбы, и он их заслужил, но впереди его ждут намного более сложные бои. В нынешней форме Александр не кажется готовым к титульным разборкам. Учитывая, что он показывал в клетке за последние годы (поражения от Блейдса, Льюиса и несколько побед над бойцами второго эшелона) он вообще не кажется будущим чемпионом UFC. Будет очень приятно ошибиться.