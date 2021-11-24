«Скоро будут кубики»: Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фрагмент тренировки пресса на своей странице в социальной сети Instagram. Ветеран ProFC пообещал, что в скором времени приведёт себя в отличную спортивную форму.

Где кубики, где кубики?! Был нолик. Поставил на нём крестик. Скоро будут кубики! — написал Емельяненко в Instagram.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

27 октября Александр Емельяненко проведёт бой с Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106. Шоу пройдёт в Сыктывкаре.

Ранее бывший боец ММА Олег Тактаров заявил, что при советской системе самбисты тренировались гораздо больше, чем сейчас. Он считает, что в настоящее время тренироваться так много негуманно. По его словам, занятия проходили на пределе возможностей.