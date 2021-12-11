Скандальный боксёр Кушиташвили с победы дебютировал в профессионалах

Чемпион России по боксу в полутяжёлом весе Георгий Кушиташвили одержал победу над Денисом Грачёвым в рамках шоу RCC Boxing Promotions, которое проходит в Екатеринбурге. Спортсмен взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Для Кушиташвили этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе. До настоящего момента спортсмен выступал в любителях, где провёл 86 боёв, одержал 72 победы и потерпел 14 поражений. Георгий дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в первенстве мира 2019 года в Екатеринбурге. Там он дошёл до 1/4 финала.

В сентябре 2020 года 235-й гарнизонный военный суд в Москве назначил три года колонии условно Кушиташвили. Его признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Евгений Ляшков восстановился после нокдауна и одержал победу над Арменом Атаевым в главном поединке вечера бокса, который прошёл 10 декабря в Екатеринбурге. Спортсмен оказался на полу в первом раунде, впоследствии взял верх единогласным решением судей.