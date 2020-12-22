Шведенко победил Осипова и стал чемпионом WBC International

https://static.news.ru/photo/8bdc5458-4414-11eb-a447-fa163e074e61_660.jpg Евгений Шведенко Фото: shvedenko_evgeny1990/instagram.com

Непобеждённый российский боксёр второго среднего веса Евгений Шведенко (15-0, 6 KO) победил по очкам соотечественника Артура Осипова (16-2-2, 11 КО) и стал чемпионом WBC International во втором среднем весе.

Бой стал главным событием турнира «Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге. Шведенко владел инициативой на протяжении всего боя, по итогам которого судьи отдали ему победу со счётом 100-90 и 99-91 (двое). Завоевание интернационального титула позволит непобеждённому Шведенко продвинуться в рейтингах WBC.

В соглавном бою вечера средневес Степан Диюн победил техническим нокаутом белоруса Дмитрия Милюшу, который перед остановкой боя перенёс четыре нокдауна.

Как писал NEWS.ru, российские самбисты завоевали 22 золотые, четыре серебряные и 16 бронзовых наград на Кубке мира «Мемориал А. Харлампиева» в Москве, выиграв общекомандные зачёты.