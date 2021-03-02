Штырков узнал имя второго соперника в лиге АСА

https://static.news.ru/photo/3ade25e6-7b59-11eb-896d-96000091f725_660.jpg Мурат Гугов Фото: murat_gugov/instagram.com

Российский боец ММА, выступающий в полутяжёлом весе Иван Штырков выступит 26 марта в Санкт-Петербурге на турнире АСА 120. Его соперником станет 30-летний россиянин Мурат Гугов.

Как сообщает пресс-служба АСА, бой пройдёт в полутяжёлом весе на «Сибур Арене» в присутствии зрителей. Для Штыркова это будет второй бой в организации после того, как в декабре 2020 года он проиграл по очкам в резонансном поединке Магомеду Исмаилову. Его соперник Гугов также проиграл решением судей в последнем поединке Муслиму Магомедову. Также в его активе победа над Алексеем Сидоренко в рамках выступлений в промоутерской компании.

Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил шведскому бойцу ММА Хамзату Чимаеву после того, как тот объявил о завершении карьеры. По словам чеченского лидера, ему удалось уговорить бойца продолжить выступления.