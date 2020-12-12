Штырков рассказал о позитивных итогах боя с Исмаиловым

Такой бой с таким оппонентом был тяжёлый. Я обещал, что в клетку выйдет другой Иван Штырков, и считаю, что это произошло, хотя результат отрицательный. Поражение не может радовать. Это был вызов не просто хайпануть на оппоненте, а возможность вырасти мне как профессионалу. То, что я сделал в клетке сегодня — огромный шаг для меня как для бойца. Теперь я знаю, на что способен, и буду показывать достойные бои, — рассказал Штырков на пресс-конференции.