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Единоборства

Штырков рассказал о позитивных итогах боя с Исмаиловым

22:38, 13 декабря 2020
Иван Штырков Иван Штырков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Иван Штырков прокомментировал свой поединок против Магомеда Исмаилова, в котором он уступил единогласным решением судей.

Такой бой с таким оппонентом был тяжёлый. Я обещал, что в клетку выйдет другой Иван Штырков, и считаю, что это произошло, хотя результат отрицательный. Поражение не может радовать. Это был вызов не просто хайпануть на оппоненте, а возможность вырасти мне как профессионалу. То, что я сделал в клетке сегодня — огромный шаг для меня как для бойца. Теперь я знаю, на что способен, и буду показывать достойные бои, — рассказал Штырков на пресс-конференции.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Магомед Исмаилов нанёс поражение соотечественнику Ивану Штыркову в главном бою турнира АСА 115 в Москве.

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