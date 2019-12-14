https://static.news.ru/photo/ab3de8f2-1e95-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Иван Штырков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге на шоу RCC 7 российский боец Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение удушающим приёмом во втором раунде от опытного швейцарца Ясубея Эномото.

Для Штыркова это был первый бой в среднем весе. В начале поединка он перевёл бой в партер и владел там инициативой, но при этом потратил слишком много сил. Во втором раунде Эномото перехватил инициативу в партере, прошёл за спину и удушающим приёмом заставил сдаться уставшего Штыркова.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Михаил Алоян заявил, что не планирует отбираться на Олимпиаду в Токио.