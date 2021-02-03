Штырков подписал новый контракт с АСА

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Российский боец ММА, выступающий в полутяжёлом весе, Иван Штырков подписал контракт на три боя с сильнейшей лигой в российских ММА Absolute Championship Akhmat.

После боя с Магомедом Исмаиловым я получил приглашение от менеджмента лиги ACA. Сегодня мы подписали контракт на три боя, — написал Штырков на свой странице в Instagram.

В ноябре 2020 года представитель бойцовского клуба "Архангел Михаил" Штырков уже провёл один поединок в АСА. В главном бою вечера он уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову, для которого это был последний бой по контракту в организации.

Как писал NEWS.ru, президент промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев рассказал о гонорарах участников долгожданного реванша Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. По его словам, бойцы получат по 10 млн рублей.