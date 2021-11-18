Штырков: кажется, что иногда UFC искусственно взращивает чемпионов

Боец ACA Иван Штырков признался, что испытывал стресс в первое время после смены лагеря и начала тренировок в Дагестане. По его словам, условия заметно отличались тех, к которыми он привык в Екатеринбурге. Также в эксклюзивном интервью NEWS.ru спортсмен сказал, кто из звёзд полутяжёлого веса UFC может составить конкуренцию Магомеду Анкалаеву, поразмышлял о причинах поражения Шамиля Гамзатова на турнире в Абу-Даби и поделился мнением о причинах внезапного прогресса Яна Блаховича.

— В декабре 2020 года вы в своём дебютном поединке в ACA проиграли Магомеду Исмаилову, но за следующие 11 месяцев проделали огромный путь и фактически стали одним из претендентов на титул. Что было самым трудным на этом этапе?

— Сложнее всего было начать этот путь — перейти в ACA, принять вызовы, которые лига мне предоставила. Дальше делал своё дело, тренировался, старался становиться лучше с каждым боем. Без этого невозможно побеждать. С каждым поединком уровень оппозиции возрастал.

— Но ведь в первом же бою вы встретились с Исмаиловым.

— Думаю, имеет смысл вынести за скобки эту битву. Она была ради шоу, остальные проводились с целью определения лидера полутяжёлого дивизиона ACA.

— На пресс-конференции после боя с Исмаиловым вы казались по-своему счастливым и признавались, что движетесь в правильном направлении. Что вы подразумевали под этим?

Иван ШтырковСергей Лантюхов/NEWS.ru Иван ШтырковСергей Лантюхов/NEWS.ru

— В преддверии схватки с Магомедом я многое поменял: преобразовал подготовительный процесс, начал заниматься в Дагестане, работать с тренером. До того момента рядом со мной не было специалиста, контролировавшего все аспекты. Ударной техникой занимался с одним человеком, боролся с другим. Комплексной работы не было. Кроме того, выбрал максимально некомфортный вариант продолжения карьеры — перешёл в другой промоушен, перестав драться на домашней арене в Екатеринбурге. На основании моих последних выступлений можно сделать вывод, что всё это было сделано не зря.

— Многие бойцы очень неохотно меняют тренировочные лагеря, а некоторые всю карьеру проводят в одной команде. Испытывали ли вы какие-либо сложности после того, как стали заниматься в Дагестане?

— В плане общения всё точно было хорошо. Лично я ощутил гостеприимство, причём не только со стороны спортсменов, но и обычных жителей Дагестана. Все были очень добры ко мне, относились тепло. Сложность была в другом. Как ни крути, это смена круга общения, базы. Всегда непросто, когда ты приходишь в новый зал, не знаешь, с кем будешь спарринговать. Это пусть и небольшой, но стресс. Здесь же и смена дислокации, и наличие очень сильных одноклубников.

Кроме того, Дагестан — своеобразный регион. В нём преобладает исламская религия. А это, в свою очередь, влияет на поведение людей в обществе. Не скажу, что испытывал дискомфорт. Но со своим уставом в чужой монастырь не придёшь, поэтому в определённых моментах приходится подстраиваться.

— Со временем стало привычнее?

— В Дагестане готовился к трём поединкам. В преддверии последнего из них всё было практически идеально. Понимал и представлял, что меня ждёт, поэтому было максимально комфортно. И это касается не только психологических аспектов. Знал, что и где находится, в какой магазин можно сходить, в каких заведения заказать еду. С каждым разом всё становится лучше. Приезжаешь как к себе домой.

— Наверняка случались бытовые проблемы, возникновение которых было для вас неожиданным?

— Бывало, что условия не всегда соответствовали тому, к чему привык в Екатеринбурге. Например, раздевалка была маленькой, вследствие чего иногда приходилось переодеваться в зале. Бывало, что в душе не было воды либо шла только холодная. Но это бытовые ситуации. Ничего сверхъестественного. Да, однажды в районе отключили холодную воду на неделю. Но причиной тому был катаклизм. От этого никто не застрахован.

— Боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов признавался, что испытывал проблемы с поиском спарринг-партнёров в Дагестане. Представителю полутяжёлого дивизиона попроще в этом плане?

— Не знаю, какие проблемы могут быть со спарринг-партнёрами в Дагестане. Да, тяжеловесов априори немного. Но в этом регионе их в пять-шесть раз больше, чем в любом другом месте. Когда я готовился к схватке с Артуром Астаховым, в зале присутствовало около десяти бойцов полутяжёлой категории, в числе которых Магомед Анкалаев и Шамиль Гамзатов. Возможно, мне просто везло. Но во время моих визитов дефицита не было. Наоборот, был переизбыток. Все хотели поработать, на некоторых желающих банально не хватало времени. Приходилось отказываться от совместных тренировок.

Лично я выбираю Дагестан во многом по той причине, что проблем со спарринг-партнёрами нет. Приходи в любой зал — везде навтыкают.

— Гамзатов и Анкалаев вместе выступали на UFC 267 в Абу-Даби. Вы поняли, в чём причина столь неудачного выступления Шамиля?

— Нет. Был очень огорчён и удивлён результатом его поединка с Михалом Олексейчуком. На мой взгляд, Гамзатов должен был на классе разобрать соперника. Но в этой категории каждый удар может стать решающим. Возможно, Шамиль просто моргнул невовремя.

— Вам не показалось, что Гамзатов был не готов к схватке с точки зрения функциональной подготовки?

— Сложно сказать. Знаю, что перед поединком Шамиль получил тяжёлую травму паха. Не знаю, говорил ли он об этом, собирался ли рассказывать. Точно знаю, что во время спаррингов она его беспокоила. Думаю, это могло не позволить ему подойти к битве в идеальном состоянии. Возможно, как-то повлияли акклиматизация, весогонка. На мой взгляд, в MMA функционалка стоит на первом место. В противостоянии равных бойцов побеждает тот, кто лучше «дышит». Но отмечу, что на тренировках он был в порядке. Стоял и со мной, и с Анкалаевым.

— Что касается Магомеда, то он взял верх над Волканом Оздемиром, но начиная со второго раунда откровенно «сушил» бой. Не думаете, что не самый яркий стиль ведения схваток может заметно усложнить Анкалаеву путь к чемпионству?

— Я уже говорил, что Магомед уверенно, но медленно идёт к вершине. Это занимает у него больше времени, чем у других. Но не будем забывать о политике UFC в отношении дагестанских спортсменов. Хабиб Нурмагомедов уже был чемпионом, Ислам Махачев на подходе, ещё Анкалаев. Наверняка руководство чемпионата хватается за голову, понимая, сколько отечественных бойцов могут взять титулы в скором времени. Поэтому не торопится продвигать их на вершину.

Мне кажется, в следующем поединке Анкалаев сразится с Иржи Прохазкой. В противном случае, ему дадут подраться, а в случае успеха позволят сразиться за пояс. В любом случае, долго тянуть не получится. В категории до 93 килограммов не так много топ-бойцов, ростер небольшой. А у Магомеда в активе очень серьёзная победная серия. Но что касается тактики, он мог бы выступать более зрелищно, чаще побеждать досрочно.

— Как думаете, с чем связана его осторожность?

— Возможно, сам где-то перестраховывается. Быть может такую установку даёт команда — лучше уверенно и прагматично, чем зрелищно, но рискованно. Не исключено, что в этом и есть Анкалаев. Если человек сам не настроен постоянно идти вперёд и пытаться во что бы то ни стало вырубить оппонента, то не стоит заставлять себя. Будет лишь хуже.

Думаю, Магомед всё делает правильно. Он молодой, постоянно прогрессирует. Да, досрочные победы — это хорошо, красиво. Ты отделываешься малой кровью, экономишь здоровье. Но триумф в трёхраундовой дуэли стоит гораздо дороже.

— В UFC сейчас есть боец, превосходящий Анкалаева?

— Сложно сказать. Считаю Прохазку самым опасным противником для него. Очень нестандартный, неудобный, с хорошей функционалкой. Уверен, их поединок был бы очень интересным. Ещё есть Доминик Рейес. Очень хороший боец, хоть в последнее время и «подслился». Меня это удивило. В целом, меня поражает нестабильность некоторых представителей UFC. Когда 42-летний Гловер Тейшейра забирает титул у Яна Блаховича, это вызывает определённые вопросы. Хотя мы знаем, насколько сложнее тренироваться с возрастом.

— Вы намекаете на то, что Тейшейра мог использовать запрещённые препараты?

Иван ШтырковСергей Лантюхов/NEWS.ru Иван ШтырковСергей Лантюхов/NEWS.ru

— Я не буду никого обвинять или подозревать. Мне иногда кажется, что некоторых бойцов по той или иной причине сливают. В противном случае, Блахович вопиющим образом недооценил Тейшейру. Но это опять же ставит под вопрос его профессионализм. Ты доминирующий чемпион, но при этом не можешь собраться на битву с 42-летним Гловером.

— Не очень понимаю, каким образом руководство UFC могло оказать влияние на Блаховича в данной ситуации…

— Мне самому неясно, какие рычаги воздействия UFC может применить по отношению к тому или иному спортсмену. Но давайте вспомним историю с Ти Джеем Диллашоу. Принимая эритропоэтин, парень становится чемпионом в легчайшем дивизионе. Об этом ничего не говорят. Затем он за очень короткий промежуток времени сгоняет вес, проигрывает Генри Сехудо в схватке за пояс в наилегчайшей категории, а после этого тут же получает дисквалификацию. Причём его отстраняют чуть ли не на следующий день после турнира.

Со мной же произошла похожая история. Я сделал вес, прошёл официальную процедуру, принял участие в дуэли взглядов. Через 12 часов мне заходить в клетку, а руководство UFC сообщает о наличии допинга в моей пробе. Никогда не поверю, что оно узнало об этом лишь в день шоу. На деле промоушен сделал всё возможное, чтобы максимальное число людей посетило стадион. А уже после сделал официальное заявление.

От себя скажу, что в преддверии дебюта в чемпионате сдал три теста, первый из них — за полгода до UFC Fight Night в Санкт-Петербурге. И после этого не употреблял ничего запрещённого. Если у тебя нет связей, то глупо продолжать принимать допинг после перехода в промоушен. В нашем колхозе это уж точно невозможно.

— В своё время полутяжёлый дивизион UFC считался одним из сильнейших, ведь в нём выступали Джон Джонс, Дэниел Кормье, Энтони Джонсон. В наше время частые смена чемпиона связаны с повышением общего уровня бойцов или, наоборот, его просадкой?

— Появление таких спортсменов, как Джонс, неминуемо. Мы могли наблюдать подобное и в других видах спорта. Давайте вспомним Усэйна Болта, Майкла Фелпса. Но в определённый момент каждый доминирующий атлет по тем или иным причинам уходит, что даёт шанс его менее одарённым коллегам. Этой ситуацией воспользовался Блахович. Поляк находился на грани увольнения, но внезапно стал раскидывать всех.

Безусловно, уровень полутяжёлого дивизиона упал. Мы застали времена, когда в его рамках между собой соперничали Джонс и Кормье — два доминирующих бойца. После их ухода просадка была неминуема. И на фоне всего этого появился Блахович, чьё восхождение до сих пор не могу объяснить. Всё же это не 20-летний парень, ему уже под сорок. Однако внезапно он стал побеждать тех, кому раньше проигрывал. Кажется, что иногда UFC искусственно взращивает чемпионов.

— Вы имеете в виду Блаховича?

— Да. Ведь это невероятный камбэк. Фактически он находился на грани увольнения, но внезапно нашёл какое-то вдохновение, начал перебивать каждого. Блахович же не ушёл в монахи или секретную школу единоборств, а затем вернулся другим человеком. Всё это время поляк продолжал выступать. Только сначала били его, а потом он сам стал брать верх над всеми.

В первую очередь, это интересно мне как спортсмену. Ведь со временем всё сложнее изучать что-то новое. Если ты не обучился определённым техникам до определённого возраста, то впоследствии сделать это будет крайне трудно.