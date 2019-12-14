В главном бою вечера турнира RCC в Екатеринбурге российский средневес Александр Шлеменко (59-12) победил удушающим приёмом в первом раунде американца Дэвида Бранча (22-7).
В первом раунде Бранч пытался закончить бой в партере удушением из-за спины, но Шлеменко вернул поединок в стойку, где нанёс несколько ощутимых ударов в концовке и на последних секундах задушил Бранча гильотиной.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец Иван Штырков после перехода в средний вес потерпел первое в карьере поражение от швейцарца Ясубея Эномото.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен