https://static.news.ru/photo/a81a46e4-1e99-11ea-b5d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Russian Cagefighting Championship | RCC /vk.com

В главном бою вечера турнира RCC в Екатеринбурге российский средневес Александр Шлеменко (59-12) победил удушающим приёмом в первом раунде американца Дэвида Бранча (22-7).

В первом раунде Бранч пытался закончить бой в партере удушением из-за спины, но Шлеменко вернул поединок в стойку, где нанёс несколько ощутимых ударов в концовке и на последних секундах задушил Бранча гильотиной.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Иван Штырков после перехода в средний вес потерпел первое в карьере поражение от швейцарца Ясубея Эномото.