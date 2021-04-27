Шлеменко сделал прогноз на бой Василевского и Андраде

https://static.news.ru/photo/c07d83c6-a760-11eb-9617-96000091f725_660.jpg Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com

Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий поединок своих бывших соперников — россиянина Вячеслава Василевского и бразильца Вискарди Андраде. Их противостояние станет главным событием турнира RCC 9, который состоится 3 мая в Екатеринбурге, передаёт пресс-служба RCC.

Я дрался с обоими и могу сказать, что этот поединок будет конкурентным и однозначно интересным. Я бы дал 50 на 50. Все будет зависеть от подготовки Андраде к этому бою, насколько он хорошо себя чувствует, — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

Также Шлеменко отметил, что Василевский сейчас тренируется и в последнем бою показал хорошую форму, однако исход боя будет зависеть от того, насколько хорошо готов Андраде.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 12, в главном поединке которого российский средневес Сергей Мартынов одолел украинца Бориса Полежая.