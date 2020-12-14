Шлеменко считает бой с Исмаиловым неизбежным

Чем больше Мага будет побеждать, тем больше он будет упираться в наше с ним противостояние. Бой Маги с Иваном открыл для меня многое. Я давно это заметил, ещё когда Мага выкладывал свои спарринги. Уже тогда я заметил, как нужно с Магой драться, и здесь я только подтвердил свою теорию, — приводит слова Исмаилова Youtube-канал Александра Лютикова.