Шлеменко считает бой с Исмаиловым неизбежным

Российский боец Александр Шлеменко заявил о желании провести поединок с Магомедом Исмаиловым.
Чем больше Мага будет побеждать, тем больше он будет упираться в наше с ним противостояние. Бой Маги с Иваном открыл для меня многое. Я давно это заметил, ещё когда Мага выкладывал свои спарринги. Уже тогда я заметил, как нужно с Магой драться, и здесь я только подтвердил свою теорию, — приводит слова Исмаилова Youtube-канал Александра Лютикова.
Также Шлеменко отметил, что отчётливо видит слабые места Маги Исмаилова.
Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над Иваном Штырковым в главном бою прошедшего в Москве 13 декабря турнира АСА 115.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин проведёт реванш с британцем Диллианом Уайтом весной.