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Единоборства

Шлеменко считает бой с Исмаиловым неизбежным

17:51, 14 декабря 2020 10
Александр Шлеменко Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com

Российский боец Александр Шлеменко заявил о желании провести поединок с Магомедом Исмаиловым.

Чем больше Мага будет побеждать, тем больше он будет упираться в наше с ним противостояние. Бой Маги с Иваном открыл для меня многое. Я давно это заметил, ещё когда Мага выкладывал свои спарринги. Уже тогда я заметил, как нужно с Магой драться, и здесь я только подтвердил свою теорию, — приводит слова Исмаилова Youtube-канал Александра Лютикова.

Также Шлеменко отметил, что отчётливо видит слабые места Маги Исмаилова.

Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над Иваном Штырковым в главном бою прошедшего в Москве 13 декабря турнира АСА 115.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин проведёт реванш с британцем Диллианом Уайтом весной.

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