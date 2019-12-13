Российский боец ММА Александр Шлеменко, который 14 декабря проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC, прокомментировал решение WADA отлучить Россию на четыре года от большого спорта.
Для меня очень важен флаг. Возможно, я слишком политизирован, возможно, это происходит, потому что я никогда не зависел от государства и не входил в сборную России. Может быть, поэтому я люблю нашу родину и флаг для меня очень важен. Мне жалко ребят, и я не поддерживаю решение, которое принято, — приводит слова Шлеменко пресс-служба лиги RCC.
Также боец отметил, что у России большие рычаги и ресурсы, чтобы оспорить это несправедливое решение.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Александр Поветкин может провести повторный бой с американцем Майклом Хантером.
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