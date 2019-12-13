https://static.news.ru/photo/dae15a10-1dbb-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com

Российский боец ММА Александр Шлеменко, который 14 декабря проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC, прокомментировал решение WADA отлучить Россию на четыре года от большого спорта.

Для меня очень важен флаг. Возможно, я слишком политизирован, возможно, это происходит, потому что я никогда не зависел от государства и не входил в сборную России. Может быть, поэтому я люблю нашу родину и флаг для меня очень важен. Мне жалко ребят, и я не поддерживаю решение, которое принято, — приводит слова Шлеменко пресс-служба лиги RCC.

Также боец отметил, что у России большие рычаги и ресурсы, чтобы оспорить это несправедливое решение.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Александр Поветкин может провести повторный бой с американцем Майклом Хантером.