Шлеменко получил нового соперника и вернется 26 августа Александр Шлеменко и Александр Илич возглавят турнир RCC 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко и серб Александр Илич проведут бой в Екатеринбурге. Поединок станет главным событием турнира RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC.

Шлеменко — экс-чемпион американской организации Bellator. В RCC он провел три боя с 2018 года и досрочно победил Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и нокаутировал Вискарди Андраде. На RCC 12 он должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым, но поединок перенесли на декабрь.

Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. Илич (33 года) выиграл 12 поединков и четыре проиграл.

27 июля Шлеменко осудил выступающего за Великобританию дагестанца Мокаева.