Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко и серб Александр Илич проведут бой в Екатеринбурге. Поединок станет главным событием турнира RCC 12, который состоится 26 августа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC.
Шлеменко — экс-чемпион американской организации Bellator. В RCC он провел три боя с 2018 года и досрочно победил Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и нокаутировал Вискарди Андраде. На RCC 12 он должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым, но поединок перенесли на декабрь.
Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. Илич (33 года) выиграл 12 поединков и четыре проиграл.
27 июля Шлеменко осудил выступающего за Великобританию дагестанца Мокаева.