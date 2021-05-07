Шлеменко по очкам победил бразильца Сантоса во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/c6262974-af29-11eb-9ab3-96000091f725_660.jpg Александр Шлеменко, Марсио Сантос Фото: instagram.com/alexandershlemenko

Российский боец среднего веса Александр Шлеменко (60-13) одержал победу по очкам над бразильцем Марсиу Сантосом (16-6) в главном бою вечера турнира Fight Nights на Кубок губернатора Приморского края во Владивостоке.

Шлеменко по традиции начал бой с атак в стойке, однако бразилец оказался готов к такому развитию событий и несколько раз потряс россиянина апперкотом, а затем пошёл с ним в жёсткий размен из клинча. Шлеменко свежее выглядел в концовке первого раунда и «накормил» соперника ударами по печени, при этом бразилец заметно сбавил в темпе. В следующем раунде Сантос уже много клинчевал и пытался бороться, но не сильно в этом преуспел. Зато донёс до цели размашистый правый оверхенд.

Сантос и дальше выдерживал мощные удары Шлеменко по корпусу и бекфисты, но при этом оказывал достойное сопротивление и постоянно угрожал переводом в партер. Поединок получился острым по накалу, но при этом по темпу и форме соперников оказался не самым впечатляющим зрелищем. По итогам трёх раундов Шлеменко получил заслуженную нелёгкую победу со счётом 30:27 на всех трёх судейских картах, но при этом не произвёл впечатление бойца, готового к поединкам с топовыми соперниками.

В соглавном бою вечера в среднем весе ученик Шлеменко Вячеслав Бабкин победил техническим нокаутом во втором раунде местного бойца Геннадия Ковалёва.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко заявил о намерении пойти в политику.