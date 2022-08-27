Шлеменко отреагировал на поражение нокаутом от Илича Шлеменко обвинил судью после поражения нокаутом от Илича на RCC 12

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в интервью «Р-Спорт» раскритиковал работу рефери в бою с Александром Иличем на RCC 12. Бой закончился на 21-й секунде после тяжелого нокаута.

У меня 76 профессиональных боев, я не новичок. Мне не позволили вернуться. Я не «клевал», не потерял сознание. Бой только начался. Мое мнение — слишком рано (остановили). Я не боюсь идти в рубки. Новичков стоило бы поберечь, но у меня, повторюсь, 76 боев, — заявил Шлеменко.

38-летний боец признал, что сам допустил ошибку, которую не получилось исправить. Он добавил, что чувстует себя хорошо и не ставит на себе крест.

Шлеменко пропустил удар коленом в голову на первых секундах и оказался в глубоком нокдауне, после чего Илич его добил.

Россиянин потерпел 14-е поражение в карьере при 61 победе. 33-летний Илич выиграл 13-й поединок при четырех поражениях.

В следующем бою Шлеменко должен встретиться с соотечественником Магомедом Исмаиловым, поединок запланирован на декабрь 2022 года, местом его проведения должен также стать Екатеринбург.