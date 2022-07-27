Шлеменко осудил выступающего за Великобританию дагестанца Мокаева Боец ММА Шлеменко: Мокаев должен помнить о последствиях выступлений за Великобританию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Смена гражданства может обернуться последствиями для представляющего Великобританию дагестанского бойца ММА Мухаммада Мокаева, заявил российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. Так он отреагировал на конфликт между Мокаевым и депутатом Госдумы Бийсултаном Хамзаевым из-за выступлений спортсмена под британским флагом, передает Metaratings.ru.

Сегодня у нас сложная ситуация. Любой из нас вправе показать либо правильный пример, либо показать такой пример, какой он хочет. То есть подумать о себе в первую очередь. <...> Любой может поменять гражданство, но он должен помнить о последствиях, — заявил Шлеменко.

На счету Мокаева восемь побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провел против американца Чарльза Джонсона 23 июля на турнире UFC Fight Night 208 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Шлеменко сообщил, что нормально отнесся к переносу боя с Магомедом Исмаиловым на декабрь и уже предполагал такой вариант. Он добавил, что теперь до встречи с Исмаиловым собирается провести два поединка.