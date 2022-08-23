Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскреба Шлеменко и Илич провели дуэль взглядов на крыше небоскреба в Екатеринбурге, они подерутся на RCC 12

Фото: скриншот с видео/championat.com

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и сербский спортсмен Александр Илич утром 23 августа провели тренировки на крыше небоскреба в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба лиги RCC. Участники главного поединка турнира RCC 12 вместе с другими бойцам карда поднялись на высоту 200 метров, где отработали «бой с тенью» и встретились лицом к лицу.

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Турнир RCC 12 состоится пятницу, 26 августа, на пятитысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало шоу в 18:30. Шлеменко и Илич выступят в главном бою вечера. Александр Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. Илич (33 года) выиграл 12 поединков и четыре проиграл.

До этого Александр Шлеменко подверг критике Александра Волкова за поражение от британца Тома Аспиналла в бою на турнире UFC в Лондоне, в котором тяжеловес сдался от болевого приема. Омич заявил, что в подобных ситуациях русские бойцы сдаваться не должны.