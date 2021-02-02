Шлеменко близок к переходу в новый промоушен

https://static.news.ru/photo/a58c30b2-656b-11eb-aa79-96000091f725_660.jpg Фото: Ruslan90/wikipedia.com

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ведёт переговоры с AMC Fight Nights о бое в мае. Об этом рассказал президент лиги Камил Гаджиев.

Мы с Сашей ведём переговоры на май этого года. С ним беседа есть как с потенциальным бойцом AMC Fight Nights, но не как с соперником Исмаилова или Минеева, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

Шлеменко в последний раз проводил бой 14 декабря 2019 года, когда в первом раунде заставил сдаться американца Дэвида Бранча. 36-летний россиянин завоевал титул чемпиона Bellator в 2013 году и провёл три успешных защиты титула. Всего в его активе 59 побед (32 нокаутом) при 13 поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.

20 января Шлеменко рассказал NEWS.ru о переговорах с UFC и с Магомедом Исмаиловым.