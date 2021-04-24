Шевченко победила техническим нокаутом Андраде и сохранила титул UFC

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (21-3), представляющая Перу, победила техническим нокаутом бразильянку Джессику Андраде (21-9) и отстояла титул чемпионки UFC на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США).

Шевченко удивила соперницу тейкдауном в первом раунде, хотя Андраде перед боем считала, что у чемпионки именно борьба слабое место. Затем Валентина потрясла соперницу мощной серией в голову, заставив спасаться в клинче, а в конце первого раунда едва не завершила бой удушением. Шевченко продолжила бросать соперницу из клинча и во второй пятиминутке, заняла доминирующую позицию и безостановочными ударами с локтями разбила сопернице лицо и вынудила рефери остановить поединок.

В поединке в среднем весе ямаец Юрайя Холл победил техническим нокаутом в первом раунде американца Криса Уэйдмана. Бой был остановлен на 17-й секунде после того, как Уэйдман сломал ногу при исполнении лоу-кика.

Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл первый турнир сезона-2021 MMA-компании Professional Fighters League. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в лёгком весе, американец Энтони Петтис проиграл единогласным решением соотечественнику Клэю Колларду.