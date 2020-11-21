Шевченко победила Майю и отстояла титул чемпионки UFC

https://static.news.ru/photo/e3cd452c-2c87-11eb-b99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/bulletvalentina

Представляющая Перу чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (20-3) одержала нелёгкую победу единогласным решением судей над бразильянкой Дженнифер Майей (18-7-1) и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Валентина не стала долго обмениваться ударами в стойке и уже на первой минуте перевела бой в партер, где аккуратно наносила удары, не форсируя событий. Во втором раунде бразильянка попыталась навязать свой ход боя в клинче, а затем бросила Шевченко на настил. Валентина попыталась подняться и провести треугольник, но Майя сохранила контроль. Она продолжила и дальше прижимать соперницу к сетке, используя свою мощь. Концовка третьего раунда осталась за Шевченко за счёт её точных комбинаций в стойке и эффектного броска.

Казавшийся лёгким для Шевченко бой перешёл в чемпионские раунды, где Валентина старалась действовать прагматично и продолжила переводить соперницу в партер и контролировать на земле. Майя получала урон и уставала и в заключительной пятиминутке уже уступала сопернице в скорости, что позволяло Шевченко вкладываться в удары и разбивать соперницу. По итогам пятираундового противостояния судьи отдали победу Шевченко со счётом 49:46.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец Тим Минс победил единогласным решением судей соотечественника Майка Перри в поединке в весе до 79 кг на турнире UFC в Лас-Вегасе.