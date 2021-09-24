Шевченко нокаутировала Мёрфи и отстояла титул чемпионки UFC

Перуанка с российским паспортом Валентина Шевченко (22-3) победила американку Лорен Мёрфи (15-5) техническим нокаутом в четвёртом раунде и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в соглавном бою турнира UFC 266 в Лас-Вегасе.

Шевченко в первом раунде легко играла с соперницей, доставая её двойками и проваливая при попытках контратаковать. Мёрфи не знала, что делать с чемпионкой, и не могла даже как следует по ней попасть. В концовке раунда Шевченко перевела соперницу в партер. Во втором раунде Мёрфи удалось захватить инициативу в клинче, но Валентина устояла на ногах, а затем снова бросила соперницу на канвас. К середине раунда лоу-кики Шевченко отбили левую ногу претендентки, которая по-прежнему действовала осторожно.

Шевченко в чемпионских раундах продолжила следовать своему плану, не стремясь обязательно закончить бой досрочно. В середине второго раунда она потрясла соперницу жёстким попаданием с правой и только после этого рванула на добивание. Ещё несколько раз она попала в стойке, а затем продолжила дело в партере, где Мёрфи всё-таки удалось перевести дух, но серия ударов локтями заставила рефери остановить поединок.

Как сообщалось ранее, американский средневес Робби Лолер (29-15) победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Ника Диаса (26-10) и взял реванш за поражение 17-летней давности на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.