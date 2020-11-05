Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

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Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что его тесты на коронавирус отрицательные.

К сожалению не могу быть рядом с вами по рекомендации врачей. Но прошу не беспокоится, мои тесты на коронавирус отрицательные, — обратился Шестаков посредством конференцсвязи к членам конгресса Международной федерации...