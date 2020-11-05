Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

Полномочия Василия Шестакова на посту президента Международной федерации самбо продлены до ноября 2025 года, передаёт корреспондент NEWS.ru с конгресса ФИАС в городе Нови Сад (Сербия).
Члены конгресса единогласно поддержали кандидатуру Шестакова.
Следующий конгресс ФИАС пройдёт в Москве в рамках чемпионата мира.
67-летний Шестаков возглавляет ФИАС с 2009 года.
4 ноября NEWS.ru писал, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021 году.
В ноябре 2018 года самбо временно признали олимпийским видом спорта.