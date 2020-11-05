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Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

17:07, 05 ноября 2020
Василий Шестаков Василий Шестаков Фото: sambo.ru

Полномочия Василия Шестакова на посту президента Международной федерации самбо продлены до ноября 2025 года, передаёт корреспондент NEWS.ru с конгресса ФИАС в городе Нови Сад (Сербия).

Члены конгресса единогласно поддержали кандидатуру Шестакова.

Следующий конгресс ФИАС пройдёт в Москве в рамках чемпионата мира.

67-летний Шестаков возглавляет ФИАС с 2009 года.

4 ноября NEWS.ru писал, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021 году.

В ноябре 2018 года самбо временно признали олимпийским видом спорта.

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