Шансы в дзюдо и стрельбе: за чем следить на Олимпиаде завтра

В первый день Олимпийских игр в Токио мы ждём медалей от россиян в традиционно сильных наших видах спорта: стрельбе, фехтовании и дзюдо, несмотря на ЧП в стрельбе из лука. Рассказываем, кто способен первым пополнить медальную копилку российской команды.

Наш вес в дзюдо

Беслан Мудранов beslan_mudranov_official/instagram.com

На предыдущих Олимпийских играх счёт российским золотым медалям открывали именно дзюдоисты самой лёгкой весовой категории Арсен Галстян и Беслан Мудранов. Есть надежда, что эта традиция будет продолжена усилиями их преемника Роберта Мшвидобадзе, двукратного чемпиона Европы и финалиста чемпионата мира. Среди его главных оппонентов казах Елдос Сметов, проигравший пять лет назад в финале Мудранову, и японец Наохиса Такато, трижды побеждавший на чемпионатах мира, в том числе и Мшвидобадзе в финале. Однако на Олимпиадах российские дзюдоисты умеют преображаться.

Не числом, а уменьем

В тхэквондо россияне завоевали только четыре из восьми возможных лицензий, однако все участники Олимпийских игр в числе лидеров своих весов, а потому от каждого можно ожидать медалей. Не стал исключением и чемпион Европы Михаил Артамонов, входящий в пятёрку лучших мирового рейтинга в категории до 58 кг. Главный фаворит — кореец Чжан Чжун, побеждавший в последние три года почти на всех крупных турнирах, однако у Михаила есть шанс побороться за бронзу.

За себя и за своего мужа

Виолетта Колобова Григорий Сысоев/РИА Новости

Шпажистка Виолетта Колобова мечтала поехать на Олимпиаду в Токио вместе со своим мужем Романом Власовым, однако прославленный борец не прошёл внутренний отбор на Игры, и теперь ей придётся отдуваться за всю олимпийскую семью. Пять лет назад Виолетта стала бронзовым призёром в командной шпаге, но с тех пор прибавила и стала настоящим лидером команды. Однако её нынешняя форма для многих загадка, потому что в последние два года она была в декретном отпуске.

Наследники великих побед

Мужская сабля некогда была настоящей золотой жилой для советских и российских спортсменов. Одних четырёхкратных олимпийских чемпионов в нашей команде было четверо: Виктор Кровопусков, Виктор Сидяк и нынешний глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Нынешнему поколению российских саблистов далеко до их великих предшественников, но и среди них есть достойные мастера. Камиль Ибрагимов только в этом олимпийском цикле дважды поднимался на пьедестал чемпионатов мира и готов повторить эти успехи и в Токио.

Чёрный пистолет

Артём Черноусов Владимир Астапкович/РИА Новости

Военнослужащий российской армии Артём Черноусов — главная надежда России в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. 25-летний иркутянин три года назад ворвался в мировую элиту и завоевал серебряную медаль чемпионата мира и золотые на чемпионате Европы и Европейских играх. В Токио у него хорошие медальные шансы в борьбе с сильными соперниками из Индии, Китая и Кореи.

24 июля, суббота. Разыгрывается 11 комплектов наград

04:15 Баскетбол 3×3. Женщины. Россия — Япония

04:45 Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

05:00 Велошоссе. Мужчины. Шоссе. Групповая гонка

07:50 Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг

08:00 Баскетбол 3×3. Женщины. Россия — Китай

10:25, 10:45 Стрельба из лука. Смешанные команды. Матч за 3-е место. Финал

08:20 Волейбол. Мужчины. Россия — Аргентина

09:00 Баскетбол 3×3. Мужчины. Россия — Китай

09:30 Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

11:00 Дзюдо. Женщины. До 48 кг. Мужчины. До 60 кг. 1/2 финала. Финалы

13:50 Водное поло. Женщины. Китай — Россия

13:50 — 15:15 Фехтование. Женщины. Шпага. Мужчины. Сабля. Личные турниры. Матчи за 3-е место и финалы

14:30 — 15:45 Тхэквондо. Женщины. 49 кг. Мужчины. 58 кг. Утешительные раунды. Матчи за 3-е место. Финалы

16:00 Баскетбол 3×3. Мужчины. Нидерланды — Россия