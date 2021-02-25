Шахтёр против горца: российское дерби взорвёт октагон

В ночь с 27 на 28 февраля в Лас-Вегасе пройдут сразу два ярких противостояния топовых претендентов. В одном из них лицом к лицу столкнутся один из самых перспективных полутяжей мира Магомед Анкалаев из Дагестана и ветеран октагона Никита Крылов по прозвищу Шахтёр, давно закрепившийся на подступах к элите дивизиона, но никак не способный сделать решительный шаг навстречу титульному бою.

Молчаливый левша-убийца без прозвища

Магомед Анкалаев — один из самых недооценённых бойцов в российских ММА, за которым пока не закрепилось ни одного официального прозвища. Несмотря на блестящую любительскую карьеру, огромный талант и очевидные успехи в UFC, этот спортсмен явно не на слуху, в отличие от Хабиба Нурмагомедова и его товарищей по команде, вездесущего Маги Исмаилова и целой волны бойцов новомодного направления «поп-ММА». Во многом виной тому скромный характер самого Магомеда. Он немногословен в интервью, не оскорбляет соперников ради хайпа, не делает вызовов и громких заявлений, а просто планомерно идёт к своей цели. Но настоящим ценителям смешанных единоборств интересно смотреть его поединки — яркие, техничные и непредсказуемые.

При этом по своим бойцовским качествам Анкалаев — универсальный солдат, который умеет практически всё. У него отличная борцовская база, он способен перевести в партер и контролировать почти любого соперника, однако в последнее время предпочитает драться в стойке и наглухо вырубать своих визави. Поражение в дебюте на последней секунде фактически выигранного боя от Пола Крейга пошло ему только на пользу. Во-первых, упал с плеч груз в виде нуля в заветной графе, во-вторых, он больше стал уделять внимания защите от приёмов. Главное оружие Магомеда — мощнейший левый хай-кик, который он умеет ловко скрывать и выбрасывать в самый неожиданный момент. С ним он «познакомил» выступающего за ЮАР Дальчу Лунгиамбулу на турнире в Москве.

Последний противник Анкалаева — колоритный молдаванин Ион Куцелаба по прозвищу Халк, который одно время красил своё тело зелёной краской. Он очень много говорил о преждевременной остановке в первом бою (после всё того же убийственного хай-кика) и о том, как он будет мстить Магомеду. В итоге россиянин не просто деклассировал его в реванше, а не дал толком ни разу попасть, прочитал, как открытую книгу, и вырубил так, что сомнений в необходимости остановки поединка не было уже ни у кого. Сейчас Магомед по своему потенциалу уже входит в топ-5, а с учётом безвластия в дивизионе после ухода Джона Джонса может запросто покорить вершину в ближайший год.

Он простой ударник, в этом нет ничего особенного. Правда, в последнем бою с Уокером он демонстрировал неплохие навыки борьбы, чего я не ожидал увидеть от него. Но думаю, что наш поединок пройдёт в стойке. Это будет обычный бой, никакой опасности я в нём не вижу, — так оценил Анкалаев своего предстоящего соперника в интервью «Спорт-Экспрессу».

Шахтёр, но не бандит

Биография Никиты Крылова, родившегося в шахтёрской семье в Луганской области, крайне сложна и противоречива. Доверившись своему менеджеру, он согласился разыгрывать роль американского гангстера Аль Капоне. Гангстерская шляпа на простом русском парне смотрелась как на корове седло, а потому он вскоре отказался от этого прозвища, попросив UFC официально сменить его на Шахтёр.

События 2014 года на Украине в корне изменили жизнь Крылова. Никита отказался ассоциировать себя с новой украинской властью и поддержал повстанцев на юго-востоке страны. Одно время у него даже были мысли присоединиться к вооружённым силам самопровозглашённых республик, однако знакомые отговорили его брать оружие в руки.

Крылов продолжил карьеру бойца, считая себя этническим русским и представляя Россию. На протяжении двух периодов карьеры в UFC его слабым местом была борьба в партере, чем пользовались многие соперники. Этот недостаток мешал Никите пробиться в топ-5 полутяжёлого веса и стать реальным претендентом на чемпионский титул.

При этом в поединках с менее искушёнными бойцами Крылов нередко побеждал приёмами. Примечательно, что во время своего второго прихода в UFC он уступил только действующему чемпиону Яну Блаховичу и первому номеру рейтинга Гловеру Тейшейре, причём в бою с бразильцем Никита был близок к тому, чтобы отправить его в нокаут. В поединке с Анкалаевым он выступает в роли гейткипера и андердога, но если помешает продвижению к титулу яркому проспекту, то сможет сам занять его место в этой гонке.

Чувствую, что вышел на пик формы. Магомед более подготовлен, чем мой предыдущий соперник Джонни Уокер, поэтому у него будет трудно найти слабые стороны, но посмотрим, как сработает то, что мы ему приготовили. Мы много работали с левшами в ходе подготовки к бою, — сказал Крылов в интервью FightTime.

Двое в битве, третий на подходе

Никита Крылов nikitakrylovufc/instagam.com

В предстоящем противостоянии Анкалаев явный фаворит, а коэффициент на победу Крылова колеблется от 3,5 до 4. Дело в том, что практически во всех компонентах боя уроженец Дагестана смотрится предпочтительнее, а помешать ему может разве что недооценка соперника или какой-нибудь сюрприз от Крылова. Вряд ли Никите хватит мастерства, чтобы удивить его в партере или в нокаутирующей мощи, чтобы потрясти лаки-панчем. Вопрос лишь в том, хватит ли у Шахтёра стойкости, чтобы продержаться все три раунда и оказать сопернику достойное сопротивление.

Помимо этой пары на турнире ожидается выступление ещё двоих россиян. Ветеран почти всех известных промоушенов Максим Гришин начал карьеру в UFC достаточно поздно — в 35 лет и вряд ли имеет ощутимые титульные перспективы. Он является одноклубником Анкалаева и при этом в 2016 году проигрывал ему в финале Гран-при лиги «Ахмат». После победы над соотечественником Гаджимурадом Антигуловым его позиции в UFC достаточно крепки, однако предстоящий оппонент Дастин Джейкоби станет весьма серьёзным испытанием. Пройдя его, Максим сможет рассчитывать на бои с элитными соперниками.

Непобеждённому полусредневесу Рамазану Курамагомедову предстоит дебют в октагоне с места в карьер. Он согласился выйти на коротком уведомлении против опытнейшего Бразильского Ковбоя Алекса Оливейры. Однако пример другого проспекта Шавката Рахмонова показал, что не так уж и страшен этот соперник, если не позволить ему навязать свою игру в партере. Бороться Курамагомедов умеет не хуже, а потому имеет хорошие шансы заявить о себе в самом начале пути в октагоне.