Я жду боя с нетерпением и волнением и думаю, что он пройдёт пять раундов. Надеюсь, что Конор готов к этому. Я получаю удовольствие от боёв и делаю то, что люблю. Поэтому рад, что бой с Конором принесёт мне ещё и самые большие деньги в карьере, — рассказал Серроне на пресс-конференции.