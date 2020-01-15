Дональд Серроне Дональд Серроне Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соперник ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 246 18 января в Лас-Вегасе Дональд Серроне заявил, что настроен провести затяжной бой.

Я жду боя с нетерпением и волнением и думаю, что он пройдёт пять раундов. Надеюсь, что Конор готов к этому. Я получаю удовольствие от боёв и делаю то, что люблю. Поэтому рад, что бой с Конором принесёт мне ещё и самые большие деньги в карьере, — рассказал Серроне на пресс-конференции.

Как сообщал NEWS.ru, Макгрегор заявил о готовности заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона.

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