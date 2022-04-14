Сергей Кузьмин: Кличко пусть разберётся у себя и дальше лепит горбатого

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин в интервью NEWS.ru назвал срок своего возвращения в ринг, поддержал Дмитрия Бивола перед его поединком с Саулем Альваресом, а также осудил Виталия Кличко за призыв лишить россиянина титульного поединка. Кроме того, двукратный чемпион России среди любителей и чемпион Европы рассказал, как Энтони Джошуа может победить Александра Усика в реванше.

— Сергей, кого вы считаете лучшим тяжеловесом России после ухода с ринга Александра Поветкина?

— У нас очень много достойных тяжеловесов. Каждый по-своему себя проявляет. Можно взять Виталия Кудухова, Марка Петровского и Сергея Харитонова. Все показывают хороший бокс. Нам надо больше боксировать на международной арене, а не делить это звание между собой.

— Сергей Харитонов тоже? Даже вспоминая его бой с Маликом Скоттом?

— Конечно, это бокс высокого уровня. Сергею нужно отдать должное. Я с ним тренировался и стоял в парах. Бывает. Мы не в шахматы играем. Ему попали в бок, может, защемило, нокдаун. Я не увидел нокдауна, но заметил, что Сергею было дискомфортно. Некоторые удары на видео не отображают реальный ущерб.

— Какие у вас ожидания от поединка вашего близкого друга Дмитрия Бивола с Саулем Альваресом?

— Канело заявился на другую весовую категорию. Я считаю, он должен демонстрировать, что он — новый чемпион и пришёл выиграть у Дмитрия Бивола. Дмитрию нужно просто в спокойной манере, cконцентрированно и собранно сделать свою работу, которую он делал. Легко на ногах, показать школу бокса, передвижения, эти все удары. Ничего не надо придумывать тут, строить конкретный план. Тут достаточно просто с головой подойти, настроиться и выходить выигрывать в своём весе.

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол Соцсети

— Насколько бой с Биволом будет отличаться для Канело от поединка с Сергеем Ковалёвым?

— Это мы увидим 7 мая. Как минимум этот бой будет очень плотным, будет много передвижений, ударов. И с той, и с другой стороны будет много давления в том плане, что одному нужно защитить свой титул, а другому его забрать. Поэтому будет очень интересно.

— Не могу без политики...

— Без этого сейчас никуда. Вроде ещё недавно все были нормальными вирусологами, а сейчас военные аналитики.

— Политический вопрос: Виталий Кличко заявил, что нужно запретить Биволу выходить на бой с Альваресом. Как вы относитесь к этому заявлению?

— На самом деле, это подло говорить спортсмену высокого уровня. Сам он был спортсменом и знает, что бокс — это тяжёлый вид спорта. Учитывая тот момент, сколько пришлось команде Дмитрия Бивола добиваться этого боя, и сейчас всё перечеркнуть... Тем более кто такой Виталий Кличко? Мэр Киева? Давайте каждую подзаборную бабку слушать. Пускай у себя там разберётся в стране и дальше лепит горбатого.

Виталий Кличко Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Фанаты хотят этого боя. Зайдите в комментарии и посмотрите — все желают увидеть новоиспечённого чемпиона мира. Но я считаю, что они глубоко ошибаются, потому что Дмитрий себя проявит, выиграет и ещё раз станет суперчемпионом.

— Реально ли Биволу выиграть без нокаута?

— На судейских, тем более в Лас-Вегасе... Я ездил, был очевидцем. В Неваде очень жёсткое судейство. Всё будет против Дмитрия. На это не нужно обращать внимания. Ничего с этим не поделаешь.

— Без нокаута...

— Будет очень тяжело. Нужен нокаут, либо лично деклассировать передвижениями своих рук и ног, финтами. В этом Дима может обыграть Канело — в игровой манере. Физически он также может противостоять. Бивол способен создать натиск, чтобы тактика Канело сломалась. У Дмитрия есть всё. Он всё умеет, может поиграть на ближней и дальней дистанции. Его час настал. Главное, чисто эмоционально подойти к бою. Не нужно загоняться.

— В первом поединке Геннадий Головкин чисто выиграл у Альвареса, но судьи огласили ничью. Способен ли Бивол выступить лучше Головкина?

— Конечно. Головкин также очень одарённый и технически оснащенный боксёр, но Абель Санчес сделал его мексиканским боксёром — стоящим. Геннадий мог приумножить свои навыки, которые он использовал в любителях, а он начал вставать на ноги и пытаться перерубить соперника. Понятно, что Канело не перерубить. Он очень хорош в защите. Надо работать третьим-четвёртым ударом и обманными финтами. С Дмитрием будет по-другому, будет бокс.

Сауль Альварес Соцсети

— Существует большая вероятность, что Артур Бетербиев проведёт бой с Джо Смитом. Какие расклады сил здесь?

— На самом деле, я знаю и Смита, и Артура. Очень тяжёлый бой для Смита, потому что Артур — это пушка, он сметёт его. Как раз боксёры такого плана, как Смит, подходят ему, чтобы развивать свой успех и потенциал в бою. Поэтому я думаю, что тут Артур должен забрать титул.

— Александр Усик начал подготовку к поединку с Энтони Джошуа. Как на нём отразится политическая ситуация на Украине?

— Психологически и эмоционально вся эта ситуация, конечно, выводит из строя, но Усик — профессионал. Он уедет в лагерь и будет готовиться со своей командой. Я думаю, что нет потребности сидеть, политики разберутся. Наше дело — тренироваться, выступать и защищать свои титулы. Думаю, просто никому не будет. Нужно терпеть и выигрывать.

— Усик будет фаворитом?

— Конечно, Усик — чемпион, фаворит. Я ставлю на то, что если Джошуа будет боксировать так, как в первом бою, то он улетит и вообще на нём можно будет ставить крест. Если он сделает то, чего от него все ждали в первом бою, то это уже будет другая история.

Александр Усик Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Чего от него ожидали?

— Он него ожидали, что он будет прессинговать, идти вперёд, давить, опускать Александра на ногах, но ни в коем случае не стараться с ним боксировать. С Усиком нельзя боксировать, с ним надо драться, как показали Дерек Чисора, Майкл Хантер, когда они боксировали в крузервейте. Это два тяжёлых боя.

Я как боксёр-профессионал могу сказать, что с боксёром нужно драться, а с драчуном — боксировать. Вот вся тактика и методика, как нужно себя вести. А там уже по бою, если у кого-то будет преимущество, он должен выдержать эту картинку, и затем будет победа.

— Что у вас в планах?

— Весной хочу выступить. Сейчас нахожусь в активной фазе подготовки и приблизительно на май готовлюсь к бою. Конкретики нет, но я буду готов. Визу мне не дают, поэтому придётся драться в России.