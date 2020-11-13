Сергей Харитонов: Есть нормальные люди, а есть шилокруты, как Яндиев

К сожалению, как это нередко бывает, российские смешанные единоборства сильнее возбуждают людей, когда драки происходят далеко за пределами клетки, чем когда в ней.

Днём ранее Сергей Харитонов, один из легендарных российских бойцов стал участником потасовки с коллегой из Ингушетии Адамом Яндиевым. Известно, что ребята пересеклись на мероприятии в «Лужниках», Яндиев предложил Харитонову «отойти за угол и поговорить», и когда вышли, Адам пробил Сергею под левый глаз, предположительно кастетом, а затем сломал нос. Бил со словами «на том свете деньги не нужны». Причина конфликта — семизначная сумма, которую Харитонов одолжил Яндиеву и не получил назад. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Сергей рассказал о самочувствии и о том, как вообще могло произойти то, что произошло.

— Сергей, как самочувствие?

— Башка болит. Начинаю отходить потихоньку, но башка продолжает болеть.

— Какие в итоге у вас травмы? Сколько в больнице придётся провести?

— Врачи говорят, надо делать операцию, сейчас решаю, делать или нет. Там орбитальная кость сломана, нос. Я и раньше нос ломал, но здесь всё серьёзнее, со смещением, он кастетом бил.

— Что по ситуации с дракой? Какие были процессуальные действия были после неё? Вас допрашивали?

— Нет, я просто заявление написал и всё. Всё рассказал, как было. Что там сейчас происходит — не знаю, я в больнице.

— Яндиев вам должен денег. Речь о сумме в два миллиона рублей?

— Да, где-то так. Самое обидное не то, что он мне должен, а за друзей, он и у друзей моих брал. За себя я бы молчал. Сейчас, наверняка, многие ещё расскажут про свои отношения с Яндиевым, кто раньше молчал. Если бы не эта наша с ним ситуация, я бы и сам молчал, никто бы не знал про все эти долги и истории.

— Он должен вам много денег, при этом он вызвал вас отойти поговорить. Вы действительно не ожидали, что он ударит вас?

— Не ожидал, я такой человек, я к людям отношусь хорошо, у всех могут быть проблемы. Всё бывает, у меня у самого бывали финансовые проблемы, я всё понимаю. А он на частных самолётах летает, выкладывает фото шикарной жизни, на дорогих машинах разъезжает. Есть вещи, которые понять невозможно. Взял деньги и живёт на широкую ногу...

kharitonovmma/instagram.com

— Он занимал у вас деньги множество раз и ни разу не отдал. Что вас заставляло давать ему в долг после второго раза?

— Он говорил: вот-вот, сейчас, скоро я отдам, у меня дела плохи, ты же знаешь мою ситуацию, весь мир меня кинул, от меня все отвернулись, один ты остался, кто всё понимает. Под кожу мне залезал, Остап Бендер, что тут сказать ещё...

— Неужели внутренний голос не подсказывал не давать ему в долг после нескольких первых ситуаций?

— Нет, не подсказывал.

— Яндиев обвинил вас во лжи и сказал, что предоставит доказательства. Как это прокомментируете?

— Да пусть в чём хочет обвиняет, правда на моей стороне. Какие он доказательства предоставит? Я за себя знаю, я деньги давал. Что он может доказать? Пусть доказывает.

— Какой урок вы для себя извлекли из того, что случилось? Какие выводы сделали?

— Что есть нормальные люди, а есть вот такие шилокруты. Нормальные люди брали у меня в долг и всегда отдавали. Я нормальный человек и общаться надо с такими же.