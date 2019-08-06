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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что не намерен претендовать на пост главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), который покинул марокканец Мохамед Мустасан.

Мустасан подал в отставку. Ему дали возможность руководить, он не справился. Будет исполком, на нем будем выбирать нового главу. Я точно не претендую на должность, готов только помочь по привлечению...