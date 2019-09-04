Наследник Нурмагомедова Ислам Махачев, нокаутёр Маирбек Тайсумов, тяжеловес Шамиль Абдурахимов и первая девушка в клубе «Ахмат» Лиана Джоджуа сразятся на разогреве у Хабиба. News.ru продолжает серию материалов о бое Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Теперь пришло время рассказать о россиянах в предварительных боях и оценить их шансы в процентах, исходя из предматчевых раскладов.

До 70 кг. Ислам Махачев — Дави Рамос. Шансы 70 на 30 %

Хабиб Нурмагомедов ещё год назад сказал, что намерен несколько раз защитить пояс, а потом передать его Исламу Махачеву, который к тому времени будет готов быть лучшим легковесом мира. Однако прогресс другого воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова идёт не так стремительно. Он только недавно попал в рейтинг UFC и продолжает встречаться с безвестной оппозицией. Но если в Санкт-Петербурге ему пришлось тестировать новичка октагона Армана Царукяна, то сейчас соперник хотя бы боец с опытом в UFC. Бразилец Дави Рамос — титулованный мастер джиу-джитсу, три из четырёх последних побед одержавший удушением. Однако он никогда не встречался с оппонентом уровня Махачева, которому будет достаточно расстреливать его в стойке с дистанции, используя длину рук. Но Исламу важно будет не просто победить, а попробовать сделать это досрочно.

Ислам Махачев - Дави Рамос ufcbet.ru

Свыше 93 кг. Кёртис Блейдс — Шамиль Абдурахимов. Шансы 75 на 25 %

Для Абдурахимова предстоящий бой — это шанс всей жизни, примерно такой, какой он не использовал три года назад в бою с Дерриком Льюисом, когда вёл по ходу боя, но проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде. Шамиль — очень опытный боец, который в своё время победил Джеффа Монсона, когда тот был ещё в силе, но у него нет какой-то яркой фишки. Его не назовёшь ни борцом, ни ударником, ни нокаутёром, ни мастером болевых, ни умелым «трештокером». Именно поэтому его карьера в UFC развивается не так стремительно. Бой с человеком, проигрывавшим только супернокаутёру Франсису Нганну и имеющим в активе победы над Алистаром Оверимом, Марком Хантом и Алексеем Олейником, способен дать 38-летнему тяжеловесу последний шанс дойти до титульного боя, однако противостоять дикой природной мощи и хорошим борцовским навыкам ему будет крайне сложно.

Кёртис Блейдс - Шамиль Абдурахимов. ufcbet.ru

До 70 кг. Майрбек Тайсумов — Карлос Диего Феррейра. Шансы 65 на 35 %

У Тайсумова отличный шанс поквитаться с бразильским обидчиком Рустама Хабилова. Единственной проблемой для карьерного роста чеченца с австрийским паспортом остаётся отсутствие американской визы. Феррейра — самый сильный его соперник за последнее время. Его прекрасное владение джиу-джитсу может создать проблемы для Тайсумова, который свои навыки в партере давно на самом высоком уровне не проверял. К тому же Феррейра в последний раз проигрывал более четырёх лет назад хорошо всем известному Дастину Порье и в последних боях отлично чувствовал себя и в стойке. Но Тайсумов — ударник совсем другого уровня. Из шести последних боёв он пять завершил нокаутами и лишь с Десмондом Грином быстро вымотался, так как имел проблемы с весогонкой, но всё равно довёл дело до победы. По идее так же должно быть и с Феррейрой.

Майрбек Тайсумов - Карлос Диего Феррейра ufcbet.ru

До 66 кг. Зубайра Тухугов — Лерон Мёрфи. Шансы 80 на 20

Тухугов — не только один из ближайших друзей Нурмагомедова, но и участник боевых действий после боя с Конором Макгрегором, с которым он обменялся ударами в клетке. Если бы не ультиматум Хабиба он бы ещё отбывал дисквалификацию, а не дрался на этом турнире. Из-за травм, проблем с допингом и дисквалификацией, мы не видели Зубайру в деле три года, а потому сложно сказать, в каком он сейчас состоянии. Но соперник звёзд с неба не хватает. Британец Мёрфи провёл всего пять боёв и готовится к своему дебюту в UFC. Разностороннего Тухугова ему будет сложно удивить, а потому россиянин, проигравший лишь один из четырёх боёв в UFC, безоговорочный фаворит.

До 61 кг. Лиана Джоджуа — Сара Морас. Шансы 60 на 40

Экс-чемпионка Fight Nights и первая девушка в клубе «Ахмат» дебютирует в UFC боем с соперницей, которая стоит на вылет. У Джоджуа уже достаточно опыта, чтобы противостоять таким оппоненткам, что она показала в последнем бою с Мариной Мохнаткиной. Её сильные стороны — хорошая выносливость и борьба, и если Лиана не перегорит раньше времени, должна справляться. В то же время она явно мелковата для этой весовой категории. У канадки будет ощутимое преимущество в мощи, габаритах и длине рук и пятилетнем опыте боёв в октагоне. К тому же она очень стойкая и всего один раз в карьере проиграла досрочно. Для российской грузинки такая визави — отличный индикатор возможностей в октагоне и шанс осознать необходимость сгонки веса до 57 кг.

Лиана Джоджуа Лиана Джоджуа/vk.com

До 77 кг. Нордин Талем — Муслим Салихов. Шансы 50 на 50

Третий бой короля Кунфу Муслима Салихова в UFC пройдёт с опытным и мастеровитым соперником. Нордин Талеб — крепкий французский ударник, тренирующийся в Таиланде, который к тому же неплохо борется. Успех Муслима будет во многом зависеть от того, удастся ли ему сохранить бой в стойке. Алекс Гарсия победил его удушением и показал слабые места в борьбе, над устранением которых он работал последующие два года. Талеб тоже отлично владеет джиу-джитсу и способен доставить россиянину немало проблем на земле. В то же время Салихов обладает отменным техническим арсеналом в стойке, а его коронка — удары с разворота, которые несут нокаутирующую мощь. Салихов попытается сокрушить соперника в начале боя, но у Талеба будут шансы, если поединок затянется на три раунда, где у Муслима просто нет опыта долгих боёв.

До 84 кг. Омари Ахмедов — Зак Каммингс. Шансы 55 на 45

Оба соперника раньше выступали в полусреднем весе. Ахмедов сумел реанимировать свою карьеру, избавив себя от адской весогонки и в последнем бою уверенно победил маститого ветерана Тима Боутча. Но его слабой стороной по-прежнему остаётся выносливость. Во многих боях он выдыхался к третьему раунду и либо проигрывал досрочно, либо упускал инициативу уже в победном бою. При этом Каммингс тоже весьма опытный парень, который выиграл четыре из пяти последних поединков, в том числе поймал на болевой россиянина Александра Яковлева. Многое будет зависеть от тактики на бой Ахмедова и правильного распределения сил. В борьбе у россиянина будет преимущество над американцем.