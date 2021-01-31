Секундант бойца MMA Мусаева привёл свою версию драки на турнире в Польше

https://static.news.ru/photo/a7f9b146-63e8-11eb-bca0-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Мусаев Фото: instagram.com/shamil_musaev__

Словенец Урош Юришич первым напал на угловых российского бойца смешанных единоборств Шамиля Мусаева, заявил секундант спортсмена из РФ Абусульян Магомедов.

Урош изначально вёл себя агрессивно, и после того как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своем языке кричать, потом подошёл к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда всё началось. Он также сказал Шамилю фразу, которой оскорбил мусульман. После этого Шамиль бросил его на канвас, — рассказал ТАСС Магомедов.

Мусаев победил Юришича единогласным решением судей на турнире KSW 58, писал NEWS.ru. Поединок проходил с переменным успехом для обеих сторон и сопровождался переходом инициативы от одного спортсмена к другому.

Команда словенца была недовольна исходом боя и высказывала претензии судьям и окружению соперника, а сам боец подошёл к россиянину и что-то сказал ему. В этот момент Мусаев провёл против Юришича бросок, после чего начал добивать на земле. Тут же в драку вмешались охрана и угловые обоих бойцов, конфликт удалось погасить через несколько минут.

Мусаев, как и его секундант, упомянул, что словенец позволил себе «неприятную фразу» о религии.