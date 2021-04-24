Сефершаев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля, обладатель Кубка мира Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
Финальная схватка с турком Экремом Эзтюрком получилась крайне упорной, однако Сефершаев сначала добился минимального преимущества, а затем закрепил успех броском на четыре балла. При этом получив внушительное преимущество он не терял концентрации и не отдавал сопернику инициативы, одержав победу со счётом 7:0. Эта победа, добытая спортсменом крымско-татарского происхождения стала первой для российских борцов-классиков на чемпионате Европы.
Как сообщалось ранее, российский борец Ольга Хорошавцева, выступающая в весовой категории до 53 кг, завоевала медаль на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве и защитила свой титул действующей чемпионки Европы.