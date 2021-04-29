Сефершаев: после перехода с Украины конкуренция делает меня сильнее

Российский борец крымско-татарского происхождения Эмин Сефершаев завоевал золото в самой лёгкой весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы в Варшаве. В эксклюзивном интервью NEWS.ru мастер греко-римского стиля рассказал о своём карьерном пути.

— Можете сравнить успех на чемпионате Европы в Варшаве с победой на индивидуальном Кубке мира в Белграде?



— Я очень рад, что мне удалось победить. Этот чемпионат Европы был для меня неожиданным, потому что меня включили в состав в последний момент. Я заменял своего товарища по команде, который получил травму. В итоге поехал вместо него. Мне дали шесть дней на подготовку и на то, чтобы я сделал свой вес. Рад, что мне удалось победить, но при этом я не был в оптимальной форме.

— Кто вместо вас должен был выступать?



— Виктор Ведерников, чемпион России.

— Как оцените свою борьбу на чемпионате Европы? Показалось, что вы легко обыграли турка?



— Какой бы ни был соперник, показалось, что он приложил все силы, чтобы победить. Борьба — непредсказуемый вид спорта, я отдал всё и выиграл.

— В этом году вы пробовали свои силы в олимпийском весе до 60 кг, где проиграли Сергею Емелину. Как оцените этот опыт и конкуренцию в данной весовой категории в будущем?



— Я пробовал свои силы на чемпионате России в весе до 60 кг, но в нём я недовесок, мой вес около 59 кг. Наши лидеры — Сергей Емелин и Степан Марянян — очень крепкие ребята. Конкурировать с ними всегда тяжело. Я показал достойную борьбу и приобрёл хороший опыт. Он пойдёт мне на пользу в следующем цикле, в этом явный лидер Емелин, с которым я бы хотел конкурировать на равных и рассматриваться в качестве претендента на Олимпиаду 2024 года.

— Как ваш успех приняли в Крыму?



— Меня всегда встречают родные и близкие, мой тренер. Мне ничего не надо. Друзья очень пристально следят за моей карьерой. Родной брат занимался борьбой и сейчас это делает. Отдельное спасибо хочу сказать руководителю нашего клуба «Фрегат» Михаилу Владимировичу Ганаге. Эти люди встречают меня и при победе, и при проигрышах.

— Крымский татарин Рустем Казаков стал олимпийским чемпионом в 1972 году. Вы бы хотели повторить его путь?



— Он мне тоже давал наставления в аэропорту. Стать олимпийским чемпионом — это моя цель в этом виде спорта. Мы делаем всё возможное, чтобы всё создать для этого, а там уже будет так, как даст Всевышний.

— Что вас привело в борьбу?



— Я пришёл в борьбу в 10 лет, ещё в школе. Друзья позвали меня, я остался и начал заниматься. Мне понравилось завоёвывать медали, а потом я подрос и это переросло в профессиональный вид спорта.

— Вы всегда боролись в самой лёгкой весовой категории?



— Бывали и более низкие. Я выступал в лёгких весах как «мухач», хотя были и ещё ниже категории.

— Что изменилось с вашим переходом из Украины в Россию?



— Ничего особенного. Я всего год выступал за Украину, выиграл первенство Европы и мира. Также тренируюсь, посвящаю свою жизнь спорту. Мне часто задают эти вопросы, но я не хотел бы говорить об этом. Мой спонсор был борцом высокого уровня и сейчас готов помогать мне в занятиях спортом.

— Вы ощутили рост конкуренции после перехода в Россию?



— Она в России намного выше, чем на Украине и в других странах. Но именно эта конкуренция делает меня сильнее, позволяет расти как спортсмену и личности и потом легче переносить международные финалы.

— Что думаете о своём основном сопернике Степане Маряняне?



— Это мой друг и коллега, с которого я до сих пор беру пример, с ним нахожусь в хороших отношениях. Когда я попал во взрослую сборную, он уже был топовым борцом. В парах он меня многому учил, до сих пор учит и подсказывает. Когда на чемпионате России мы были в одной весовой категории, месте выступали. Я до сих пор беру с него пример. Думаю, что смогу конкурировать с такими сильными спортсменами, просто нужно правильно составить стратегию, в том числе набора массы. В следующем олимпийском цикле мы будем уже готовиться целенаправленно.

— Какие у вас отношения с борцами украинской команды, с которыми вы выступали раньше в одной сборной?



— Я хорошо знаком со всей сборной Украины, включая тренеров. Общался с Жаном Беленюком, он приятный парень. У нас хорошие отношения со всей командой. Политика и спорт не должны быть взаимосвязаны, поэтому мы отношения поддерживаем.