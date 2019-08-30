News.ru продолжает цикл материалов, посвящённых бою Хабиба Нурмагомедова 7 сентября. Пришёл черёд представить его соперника Дастина Порье, который при ближайшем рассмотрении оказался положительным со всех сторон парнем, достойным пера голливудских сценаристов. Впрочем, кино про него уже сняли. А также расскажем про все его татуировки.

Порье или Пуарье?

Общепринятое и устоявшееся написание его фамилии на русском языке не соответствует ни реальному произношению, ни канонам транслитерации. Дело в том, что передавать её надо по правилам французского, а не английского, то есть Пуарье. Дастин родился в городке Лафайет в южной части штата Луизиана, где проживает много выходцев из франкоязычной части Канады. Более того, он назван в честь французского генерала — маркиза Лафайета, героя войны за независимость США. Порье родился в этносе каджунов, которых англичане выселили с канадской территории. Всего в США около 500 тысяч представителей этой народности, и многие из них до сих пор в быту говорят на каджунском диалекте французского. Кстати, французская фамилия досталась и другому знаменитому бойцу местных краёв — франко-креолу Даниэлю Кормье.

Порье принято считать ударником, но база у него достаточно универсальная. В школе он занимался борьбой, затем изучил джиу-джитсу, в котором достиг уровня чёрного пояса. Кроме того он, по его собственному признанию, постоянно дрался на улицах Луизианы. Крен в сторону ударной техники начался после его перехода в American Top Team, являющуюся главным конкурентом American Kickboxing Academy, где тренируется Хабиб Нурмагомедов. Так что это будет и противостояние старейших и мощнейших школ. Кроме того, Порье в шутку называет себя обладателем чёрного пояса по рексквондо — опасному боевому искусству из комедийного американского фильма «Наполеон Динамит».

Дастин Порье Dustin Poirier/Facebook

От сборщика банок до чемпиона

Путь к вершине у Порье получился куда более тернистым, чем у его соперника. На заре своей карьеры он настолько мало зарабатывал поединками, что вынужден был дополнительно собирать банки и орехи. В UFC он попал «прицепом» вместе с десятками других бойцов из поглощённой ей компании WEC в 2011 году. Тогда Дастин стал обеспечивать себя и семью исключительно боями, а ещё снялся в документальном фильме Fightville, рассказывавшем о жизни бойцов из Луизианы.

В UFC первую часть карьеры бойца, прозванного Бриллиантом, не назовёшь блестящей. Он потерпел три поражения в полулёгком дивизионе, в том числе от Конора Макгрегора, и так и не смог подойти к титульному бою. Проиграв ирландцу, он решил перейти в лёгкий вес, где допустил лишь одну осечку, в третьем бою проиграв Майклу Джонсону. После этого Дастин резко прибавил в ударной технике и больше не оступался, а среди его скальпов были сплошь топовые бойцы: Эдди Альварес, Джастин Гейтжи, Энтони Петтис и, наконец, Макс Холлоуэй, в реванше с которым он и получил титул временного чемпиона.

Четыре женщины, тигр, Иисус и феникс

Главное увлечение Порье — коллекционирование татуировок. В Лафайете большинство парней ходили «расписными» уже в 14 лет, но эти татуировки были сделаны грубо, практически в гараже у пьяного мастера. Свою первую «уличную татуху» он набил в 14 лет, затем добавил ещё несколько. В России он бы получил за это от мамы, а в Луизиане она отвела его в магазин, где был потрясающий выбор качественных тату на любой вкус, выполненных опытным мастером без риска получить заражение крови. Тем более в семье уже были такие традиции. Дед Дастина служил на флоте и разукрасил себя от груди до пят.

Первой татуировкой была буква D на плече с огнём и игральными костями снизу. На внешней стороне левой ладони — изображение геральдической лилии флёр-де-лис, которое говорит о том, что Порье не забывает о своих французских корнях. В аналогичном месте правой руки находится корона. На правом запястье выбито имя его бабушки — Гленда, а в аналогичном месте левой руки имя жены — Джоли. Также на правой руке набито имя матери — Дин. На правой стороне груди он нанёс имя дочери — Паркер Ноэль. Это единственная татуировка, сделанная за пределами Луизианы во Флориде, где дочь и родилась. Правое предплечье Дастина украшают голубь и цветок, а с левой стороны на этом месте — магнолия, символизирующая Луизиану.

С левого плеча бойца смотрит грозный тигр, а правое хранит розу, теряющую лепестки. Есть место на руке Иисусу и птице феникс, японской военной маске, дате рождения дочери. Правое бедро Порье украсил огромным крестом. Наконец, в районе сердца у него тигровые полосы и иероглифы из кодекса японского воина Бусидо.

Всё лучшее — детям

Со своей супругой Джоли Дастин начал встречаться ещё в школе, когда обоим было по 14 лет. Спустя четыре года они стали жить вместе, а в 20 лет поженились. Три года назад у них родилась дочка Паркер Ноэль. Джоли во всём поддерживает и помогает супругу, а ещё активно занимается благотворительностью. Пара основала фонд «Бой для добра» и помогает школьникам из бедных семей, детям, больным раком, а также бездомным. Для сбора средств Дастин продаёт на аукционах свою атрибутику, а все вырученные средства идут в фонд.

Больше всего за свой полный комплект формы ему удалось выручить год назад и получить 5100 долларов. Деньги пошли семье погибшего при исполнении местного полицейского. Со следующей продажи он купил для детей 500 рюкзаков. Теперь понятно, что такой человек просто не может поливать соперника грязью, как это делает производитель виски Макгрегор. 7 сентября этого хорошего парня будет жёстко бить чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а потому, узнав Дастина получше, становится его немного жаль.