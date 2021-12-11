Сборная России взяла 108 медалей на ЧМ по тайскому боксу в Бангкоке

Сборная России по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке. На соревнованиях впервые выступали совместно детская, юношеская, юниорская, молодёжная и взрослая мужские и женские команды. В общем счёте страну представляли 200 человек.

Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай Международным олимпийском комитетом на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг.

В итоге, вместо российского флага и гимна отечественные атлеты использовали логотип Олимпийского комитета России (ОКР) с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса-муайтай России) и песню «Герои спорта».

Данный турнир является первым крупным стартом Международной федерации муайтай (IFMA) за последние три года. 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего мира боролись за звание чемпиона мира.

В итоге, золотые медали соревнований завоевали Татьяна Петрова (48 кг), Светлана Винникова (63,5 кг), Ольга Павлова (75 кг), Ирина Ларионова (75+ кг), Ренат Сулейманов (48 кг), Асланбек Зикрьёев (54 кг), Гусейн Алиев (60 кг), Гаджи Меджидов (86 кг), Иван Петренко (91+ кг).

Ранее сообщалось, что боец муай-тай из Таиланда Сэм Гаянхадао одержал победу на турнире лиги ONE в Сингапуре. Он трижды отправлял в нокдаун своего соперника Джоша Тонну из Австралии, после чего бой был остановлен.