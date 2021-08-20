Сборная России выиграла восемь золотых медалей на чемпионате Европы по ММА

В Казани завершился чемпионат Европы по ММА, на котором сборная России одержала победу в общем зачёте как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров. Восемь российских бойцов одержали победы во взрослых соревнованиях, а четверо — в юниорских.

В старшей возрастной группе обладателями золотых медалей в составе сборной России стали: Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг), Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 65,5 кг), Омарасхаб Юсупов (до 70 кг), Мария Ширканова (до 70 кг), Денис Зейнединов (до 83,9 кг), Гаджимурад Багаудинов (до 93 кг) и Заурбек Магомедов (свыше 120,2 кг).

Среди юниоров лучшими стали четверо российских спортсменов: Зафаршо Шомирсаидов (до 56,7 кг), Давид Самуэль (до 83,9 кг), Гамзат Сиражудинов (до 120,2 кг) и Дмитрий Бабаев (свыше 120,2 кг).

Как сообщалось ранее, в Казани завершился открытый чемпионат Европы по ММА, ставший первым крупным международным стартом среди любителей за последние два года.