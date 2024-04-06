Российские самбисты победили украинцев на Кубке мира в Ереване Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по самбо в Ереване

Фото: Международная федерация самбо

Сборная России в Ереване выиграла общий медальный зачет Кубка мира по самбо. Спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место досталось Украине, третье — Узбекистану.

По общему числу наград первое место также заняли российские самбисты (36). Затем идут украинцы (22) и армяне (14). Россиянин Тахир Токарев стал победителем Кубка мира по самбо. В финале турнира он одержал победу над украинцем Александром Воропаевым.

В первую очередь хочу поблагодарить Федерацию самбо Армении за традиционно высокий уровень проведения соревнований и поздравить с успешным выступлением спортсменов национальной сборной, завоевавших 14 медалей различного достоинства, — заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, его слова приводит RT.

Турнир в Ереване проходил 4-5 апреля. Российские, белорусские и (из-за юридических разногласий с руководством национальной федерации) французские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Соревнования в Армении являются одним из этапов отбора на Всемирные игры, которые пройдут в китайском Чэнду 7-17 августа 2025 года.

Перед началом соревнований Армения гарантировала безопасность российским и украинским спортсменам. Федерация самбо приняла решение разместить их в разных гостиницах из соображений безопасности. Им также предоставили разные транспортные средства.