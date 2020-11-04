Сборная Грузии снята с чемпионата мира по самбо из-за COVID-19

Сборная Грузии по самбо не примет участие в чемпионате мира в сербском Нови Саде, заявил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.
Мы сегодня узнали, что не приедет Грузия, один самых наших главных конкурентов. Многие заболели коронавирусом, в том числе главный тренер. Из-за этого команда вся снята, — сказал Елисеев журналистам.
Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.
Елисеев также заявил, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021.