Сборная Грузии снята с чемпионата мира по самбо из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4fe6a976-1e8f-11eb-b831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная Грузии по самбо не примет участие в чемпионате мира в сербском Нови Саде, заявил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Мы сегодня узнали, что не приедет Грузия, один самых наших главных конкурентов. Многие заболели коронавирусом, в том числе главный тренер. Из-за этого команда вся снята, — сказал Елисеев журналистам.

Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии молодёжным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.

Елисеев также заявил, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021.