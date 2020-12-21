Сауль Альварес заявил о готовности сразиться с Геннадием Головкиным

https://static.news.ru/photo/e293978e-42a7-11eb-9d76-fa163e074e61_660.jpg Сауль Альварес Фото: vk.com/canelo_team

Мексиканский боксёр Сауль Альварес (известный в спортивном мире как Канело) победил чемпиона мира в суперсреднем весе британца Каллума Смита. После боя мексиканец заявил, что готов встретиться в ринге с Геннадием Головкиным.

Я ни от кого не бегу, я только что показал, что могу драться с лучшими из лучших. Если Головкин захочет драться, я готов, — цитирует Канело Boxing News.

Мексиканец добавил, что хочет завоевать все чемпионские пояса и для него не имеет значения, кто будет его соперником.

Бой Канело и Смита за титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) и завершился единогласным решением судей. Двое арбитров дали счёт 119:109, один — 117:111 в пользу мексиканца.

Для Смита это поражение стало первым в карьере. В активе 30-летнего британца до этого момента было 27 побед (19 нокаутом) в 27 поединках. Альварес одержал 54-ю победу (36 досрочных) при одном поражении и двух ничьих.

Представляющий Казахстан чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин 19 декабря победил техническим нокаутом в седьмом раунде поляка Камила Шеремету на турнире во Флориде и отстоял свои титулы, передавал NEWS.ru.

Канело и Головкин уже провели два поединка. Бой 16 сентября 2017 года закончился вничью. Вторая встреча, 15 сентября 2018 года, завершилась в пользу мексиканца, победившего раздельным решением судей.