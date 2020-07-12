Салихов выиграл на UFC раздельным решением судей

https://static.news.ru/photo/85e406e2-c3ed-11ea-a01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/muslim_salikhov

Российский боец Муслим Салихов одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Элизеу дос Сантосом на турнире UFC 251 в Абу-Даби

Большая часть поединка проходила в стойке, где россиянин нанёс больше ударов, однако, лишь двое из трёх рефери отдали ему предпочтение со счётом 30:27 и 29:28, а третий судья поставил счёт 29:28 в пользу бразильца.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион M-1 Challenge и дебютант UFC в бою на «Бойцовском острове» потерпел поражение от бразильца Леонардо Сантоса.