Умар Саламов: отбоксировал бы даже с родным братом

Российский боксёр Умар Саламов признался, что спокойно относится к боям с соотечественниками, а при необходимости смог бы сразиться и с родным братом. Об этом спортсмен заявил в интервью NEWS.ru перед боем с чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Также боец рассказал о спарринге с главой Чечни Рамзаном Кадаровым, поведал о жизни и выступлениях в Украине, а также ответил, почему ставит Александра Усика на первое место среди сильнейших боксёров на данный момент.

— Завтра вы проведёте самый важный бой в карьере на данный момент. И создаётся впечатление, что мандража и волнения вы не испытываете?

— Конечно, об этом не может быть и речи. Какой мандраж? Чувствую себя замечательно.

— В смешанных единоборствах российские бойцы не любят драться с соотечественниками. Например, в чеченской лиге ACA некоторые намеренно отказываются от подобных схваток. Как вы относитесь к битвам между отечественными спортсменами?

— Лично я отбоксировал бы даже с родным братом. Это спорт, ничего личного — только бизнес. Отношусь к этому как к соревнованию — не более.

— Есть боксёры, с которыми вы отказались бы драться, независимо от гонорара?

— Нет. Готов биться с любым.

— Как можно понять из ваших интервью, вы очень уважительно относитесь к Дмитрию Биволу.

— Как и к ко всем. По Дмитрию же можно сходу сказать, что он хороший человек. Это видно невооружённым глазом. Кроме того, он оппонент. Его нельзя не уважать.

— На ваш взгляд, Бивол — сильнейший боец полутяжёлого веса прямо сейчас?

— Мне кажется, это звание принадлежит Артуру Бетербиеву. На данный момент он лучший полутяжеловес планеты. Бивол пока на втором месте, а я на третьем.

— На протяжении последних лет обсуждается возможный объединительный бой между Биволом и Бетербиевым. Как бы он завершился, если бы прошёл сейчас?

— Трудно сказать. Думаю, так же, как и противостояние Бетербиева с Александром Гвоздиком.

— Возвращаясь к вашему поединку, как проходила подготовка к бою с Биволом?

— Всё прошло замечательно. Занимался с тренером Али Пидуриевым в Центре прогресса бокса в Москве. 1 августа приступил к подготовке, сейчас нахожусь в отличной форме.

— Глава Чечни Рамзан Кадыров обычно очень тесно контактирует со спортсменами из своего региона и помогает им. Оказывал поддержку вам перед схваткой с Биволом?

— Рамзан Ахматович пишет, всегда и во всём поддерживает. Очень много времени проводит с бойцами.

— Он посоветовал вам что-нибудь перед этим боем?

— Конечно. Но не скажу, что именно. Это совершенно секретно.

— Известно, что Рамзан Ахматович сам не прочь выйти на ринг. Например, пару лет назад он спарринговал с Александром Емельяненко. С вами не пробовал побоксировать?

— Конечно, мы тренировались вместе с Рамзаном Ахматовичем. Стояли в парах.

— Чем завершился спарринг?

— Безоговорочной победой Рамзана Ахматовича.

— Сейчас вы работаете с Али Пидуриевым, в 2016 году начали заниматься под руководством Кевина Барри. Сотрудничество с новозеландским специалистом продолжается?

— Али и Кевин во многом похожи. Барри сейчас скорее исполняет функции менеджера, в то время как Пидуриев руководит тренировочным процессом.

В этот момент в беседу вступил сам наставник Саламова — Али Пидуриев (здесь и дальше — А.П.)

А.П.: Мы постоянно находимся на связи с Кевином. Он помогает советом, принимает активное участие в работе. И в поединке с Биволом он будет находиться в углу Умара.

— За последнее время я понял, что мне не нужно никуда уезжать, чтобы иметь возможность качественно подвести себя к битве. Я могу отлично тренироваться с Али в Москве. Признаюсь, эта подготовка была лучшей в моей карьере, что отразилось на моём состоянии, силовых показателях, том, как легко прошла процедура сгонки веса. Для себя решил, что больше никуда не поеду.

— В чём принципиальная разница между тренировками в России и США?

— В Америке нет никого рядом. Нет повода сходить в кафе, устроить посиделки с друзьями. Ты находишься далеко от дома и ни на что не отвлекаешься. В этом заключается единственный плюс.

— В начале карьеру вы работали под руководством Увайса Байсангурова. Скажите, какие впечатления у вас остались от сотрудничества с легендарным специалистом?

— Незабываемые. Байсангуров — один из лучших тренеров в истории. У него ты либо пашешь от зари до зари круглый год, либо уходишь домой. Третьего варианта не дано.

— В настоящее время в Чечне невероятно популярны смешанные единоборства. Промоушен ACA является одним из сильнейших в стране — во многом за счёт местных спортсменов. Почему вы пошли в бокс?

— Не сказал бы, что в Чечне MMA находятся на первом месте. Наш регион подарил стране множество прославленных представителей старейшего вида единоборств — Руслана Тарамова, Рамзана Себиева, которые выступали на Олимпийских играх в 1980-х. Это в Дагестане борьба и смешанные боевые искусства пользуются огромной популярностью, а у нас на именно бокс является национальным видом спорта.

— Возможно, кем-то из этих прославленных атлетов вы и вдохновлялись на заре карьеры?

— У меня никогда не было кумира или ориентира, на который я бы равнялся. Всегда хотелось стать чемпионом мира по боксу, но при этом оставаться самим собой. В спорт же меня привёл дядя. В шесть лет впервые взял с собой в зал, а потом забрал в Калининград. Серьёзно заниматься я стал лишь в девять. Именно тогда началось моё становление.

— Три года — перерыв немалый. С чем связан?

— Тогда я посещал зал, но делал это нерегулярно. В таком возрасте хотелось на улицу, играть. Но интерес к боксу всё же был.

— В то же время, ваша профессиональная карьера началась на Украине, что довольно необычно для боксёра из Чечни.

— Всё дело в Байсангурове. Тогда он жил и работал на Украине, уже успел вырастить пару чемпионов мира. И потом решил забрать меня в Киев.

— В Украине вы выступали под брендом K2 Promotions — промоутерской компании, которой владеют братья Виталий и Владимир Кличко.

— У нас был устный договор с руководителем компании K2 Александром Красюком. Что касается братьев Кличко, то несколько раз пересекался с ними на турнирах, а также был спарринг-партнёром Владимира в ходе его подготовки к битве с Брайантом Дженнингсом. В 2015 году ездил в Майами.

— Неужели в России не были заинтересованы в таком боксёре, как вы?

— Мне тогда было 17 лет. В то время выступал по юниорам и даже не думал о переходе в профи. И по окончании первенства России среди боксёров не старше 17 лет Увайс предложил дебютировать на профессиональном ринге. Байсангуров плотно общался с Красюком, поэтому и было решено привлечь меня.

— Насколько комфортно жилось в Киеве?

— Всё было замечательно. Киев — один из моих любимых городов, было очень комфортно и жить, и тренироваться там.

— Вы выучили украинский язык?

— Нет.

— Это не мешало общаться?

— Нет. Там все разговаривают на русском.

— Правда, что в ходе некоторых боёв вас представляли, как боксёра K2 Promotions, не указывая национальность?

— Да, это так. Из-за политической ситуации поступали подобным образом. Но поначалу меня объявляли как гордость чеченского народа из Грозного.

— Не задевало?

— Нет, ведь я же на самом деле представлял K2 Promotions. Компания организовывала мне поединки. Как они представляли меня — не суть важно. Главное, что я гражданин России.

— Вы сказали, что спарринговали с Владимиром Кличко, а была ли возможность поработать с Александром Усиком?

— Конечно. Неоднократно пересекались в зале. Отличный парень.

— Сейчас Усика многие считают одним из сильнейших боксёров планеты. Например, в рейтинге авторитетного журнала The Ring он занимает второе место вслед за Саулем Альваресом. На ваш взгляд, украинец находится на своём месте?

— Мне кажется, Усик достоин считаться сильнейшим боксёром планеты на данный момент. Никому не удавалось сделать то же самое, что и ему. Он перешёл в тяжёлый вес и забрал сразу три пояса, убедительно выиграв у лучшего бойца данной категории. Считаю, что сейчас он лучший в мире.

А.П.: Как боксёр, Усик однозначно лучший. Возможно, как атлет Канело превосходит его. Но и это довольно спорно. Кроме того, Альварес выбирал себе оппонентов на протяжении всей карьеры и продолжает заниматься этим. Это огромная индустрия, где всё работает на него. Сейчас месиканец подобрал себе хороших соперников в первом тяжёлом весе. Кто бы не выиграл — Илонга Макабу или Табисо Мчуну, Сауль возьмёт пояс.

— Кого бы вы включили в топ-3 сильнейших боксёров мира на данный момент?

— Усика поставил бы на первое место, на второе — Теренса Кроуфорда. На третью строчку определил бы Василия Ломаченко.

— Даже после поражения от Теофимо Лопеса?

— Да.

— В последнем поединке Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерял звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. При этом сам мексиканец и его отец посчитали решение судей несправедливым.

— Думаю, только они придерживаются подобного мнения. Лопес поплатился за свои понты. Считаю, что он проиграл.

— Как думаете, Усик сумеет победить Энтони Джошуа в реванше?

— В десяти поединках Усик ни разу не проиграет Джошуа. Энтони боится Александра, плюс ко всем, тот крайне неудобен ему с точки зрения стиля ведения боя. Британец — великолепный атлет, качок, но он неподвижный. Ему будет крайне сложно взять верх над украинцем.

— Вам не показалось, что Джошуа сломался после битвы с Руисом?

А.П.: Думаю, дело не в схватке с мексиканцем, а больших деньгах. Он сломался именно в тот момент. Хотел выигрывать на тоненького — не получать урона и покидать ринг с чистым лицом.

— В успех Усика многие не верили из-за его габаритов. Считали, что в тяжёлом весе с таким ростом делать нечего. Но ведь вы сами выше Александра, а при этом дерётесь на две категории ниже. Не думаете, что находитесь не в своём дивизионе?

— Я очень хорошо ощущаю себя в 79,4 килограмма. Мне кажется, это моя весовая категория.

— Не посещали мысли о возможном переходе в более тяжёлый дивизион?

— Пока не думал об этом. Надо здесь забрать пояс.

— Но ведь у Усика получилось. Неужели его пример не вдохновляет?

— Не всем же быть такими, как Усик.