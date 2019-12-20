https://static.news.ru/photo/f9d6f648-23cc-11ea-bbea-fa163e074e61_660.jpg Саид Нурмагомедов (архивное фото) Фото: Said Nurmagomedov | Саид Нурмагомедов | WFCA/vk.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.

Нурмагомедов сразу захватил инициативу и разбивал соперника ударами с дистанции. Несколько раз у него проходили удары с разворота, но постепенно бразилец к ним приспособился. Во втором раунде Барселос стал отвечать жёсткими ударами ногами и накормил Саида коленями из клинча. Решающей стала финальная пятиминутка, где Нурмагомедов старался работать с дистанции, а Барселос — прессовать соперника в клинче и в концовке провёл тейкдаун. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Барселосу со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

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