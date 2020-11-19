С ножом за пазухой: чем обернутся для Харитонова новые угрозы Яндиева

Словесные баталии Адама Яндиева и пострадавшего от его рук Сергея Харитонова продолжаются. Бывший боец UFC в очередном обращении к своему оппоненту непрозрачно намекнул, что с ним может произойти что-то нехорошее. Стоит ли воспринимать эти слова всерьёз и в качестве угроз или же это привычный стиль общения Яндиева? NEWS.ru разобрался в истории предыдущих конфликтов скандального бойца и пришёл к выводу, что почти в любом споре он идёт до конца, а потому история с Харитоновым, вероятно, только начинается.

Битва за традиции

В 2017 году у Адама Яндиева возник конфликт с авторитетными земляками из-за несоблюдения ингушских традиций. Публикация в Instagram фото и видео, где боец держит жену за руку, вызвала возмущение у его земляков. Иса Белхороев посчитал, что это противоречит ингушским традициям, на что получил резкий ответ от Яндиева. Конфликт поначалу удалось погасить с помощью старейшин, однако спустя полгода эти двое всё же встретились в одном из московских ресторанов. Судя по многочисленным рассказам, Яндиев находился там один, а его визави — с товарищами, а потому бойцу пришлось отбиваться с помощью ножа, но тем не менее он получил в драке серьёзные повреждения.

Адам Яндиев adam_yandiev_boroda/instagam.com

Показания сторон, как и в случае с дракой с Харитоновым, здесь также разнятся. Яндиев утверждает, что на него напали 12 человек, а его оппонент — что их было четверо. При этом, по словам Белхороева, он не был намерен возобновлять конфликт, улаженный старейшинами, если бы жена Яндиева Аиша не принялась его оскорблять. Но и после этой драки конфликт двух ингушских тейпов (родов) продолжился, вследствие чего двоюродный брат Адама получил огнестрельное ранение в Назрани.

Семейная жизнь людей — это их личное дело, никто в это не должен лезть. Но когда ты называешь себя ингушом и носишь такую бороду, как у аксакала, и ведёшь себя подобным образом, то возникает вопрос: почему человек себя ведёт так? Для людей, которые не знают наших традиций, считается нормальным на публике взять жену за руку. Но у нас это никогда не приветствовалось и не приветствуется, — объяснял своё недовольство Белхороев в интервью «Матч ТВ».

Конфликт с Минеевым

В начале 2016 года два средневеса — Владимир Минеев и Адам Яндиев — поспорили в соцсетях. Минеев тогда публично выразил сомнение в том, что Яндиев будет хорошо готов к бою, на что получил привычный жёсткий ответ от бескомпромиссного ингуша. Яндиев предложил встретиться и в личной беседе уладить все разногласия.

Он надел на себя не халат доктора, а халат булочника или кондитера. Диагноз я ему поставлю — любой, какой он пожелает, — ответил Яндиев в интервью Sportbox.ru.

Встреча в итоге произошла, и стороны ударили по рукам, уладив конфликт бескровно, а вскоре появилась совместная фотография Яндиева, Минеева и промоутера последнего Камила Гаджиева, который назвал Адама братом. Сам Гаджиев и сейчас отрицает факт какого-то серьёзного конфликта и тем более драки, однако у Харитонова есть другая версия, которую он почерпнул со слов Яндиева. Как рассказал боец, его обидчик поочерёдно нокаутировал сначала Гаджиева, а затем то ли Расула Мирзаева, то ли Али Багаутинова и заставил их извиняться. В последнем интервью он добавил подробностей в эту историю, отметив, что Яндиев стянул майку с Гаджиева и тот провёл весь вечер без неё.

Другие скандалы удалось замять

В жизни Яндиева было ещё как минимум две неприятные истории. В марте 2016 года его Lamborghini врезался в столб, в результате чего один человек погиб, а другой пострадал. В ходе следствия выяснилось, что бойца за рулём не было, а машину взял покататься и ставший жертвой аварии сотрудник автосервиса, где она находилась на диагностике. Уголовное дело по этому происшествию заводить не стали.

Окружён скандалом был и последний бой Бороды в российской лиге М-1. В октябре 2015 года в полутяжёлом весе Яндиев победил удушающим приёмом Дмитрия Войтова, однако поединок показался очень странным не только любителям единоборств, но и вице-президенту Союза ММА России Радмиру Габдуллину, который посчитал бой договорным и попросил лигу М-1 провести расследование. Однако организация отказалась от этого, так как, согласно правовым нормам, не была обязана это делать. Подозрение вызвали действия соперника Яндиева, который всякий раз, оказываясь в выгодной позиции, отдавал инициативу и в конце концов позволил себя задушить.

Сам Яндиев очень резко отреагировал на подобные обвинения. До угроз Габдуллину, который в другой истории уже был пострадавшим в конфликте с излишне горячими бойцами, дело не дошло, но усомнившиеся в честности поединка пользователи соцсетей услышали ответные доводы в духе: «А слабо в лицо мне это сказать?» и обещания переломать хребты всем, кто усомнился в честности победы Яндиева.

Яндиев направляет угрозы Харитонову с целью замять дело

Сергей Харитонов Софья Сандурская/АГН «Москва»

В настоящий момент уголовное преследование в адрес Яндиева открыто по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Практика по ней нередко позволяет избежать тюремного заключения и отделаться штрафом и возмещением ущерба, но в то же время максимальный срок предусматривает два года лишения свободы. Кроме того, серьёзность полученных Харитоновым травм позволяет по результатам медкомиссии переквалифицировать дело в более серьёзную 112-ю статью «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», что сулит Яндиеву ещё большие проблемы. Желание «предупредить» Харитонова может быть направлено на попытку заставить его забрать заявление и урегулировать конфликт полюбовно.

Возможно, к этому вопросу в ближайшее время и будут подключены так называемые старшие с обеих сторон, на которых Яндиев уже не раз ссылался в своих заявлениях. Однако громкий общественный резонанс вокруг дела осложняет шансы на такое урегулирование, и несмотря на свои серьёзные связи, Яндиев в этот раз может и не выйти сухим из воды, как это произошло с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Сторонником урегулирования претензий друг к другу при личной встрече выступил и боец Александр Шлеменко.

Вот как бы сделал я: неправильно он со мной поступил — давай, если ты такой боец, то выходи, мы встретимся с тобой и это выясним. Камеры пускай будут, поскольку все должны видеть, как ты ответишь за то, что распускаешь руки. А если устраивать бой, тогда тоже вопрос: зачем писать заявление, если ты готов выйти на бой? Много вопросов остаётся во всей этой ситуации. Чем дальше заходит, тем запутаннее становится, — сказал Шлеменко в интервью «Спорт-Экспрессу».