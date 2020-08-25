Рябинский о бое Поветкин — Усик: зачем хорошим парням драться между собой

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Российский боксёр, обязательный претендент на титул WBC в первом тяжёлом весе Алексей Папин признался, сколько нужно времени на восстановление после боя с Русланом Файфером и полноценную подготовку к реваншу с конголезцем Илунгой Макабу.

На восстановление достаточно двух недель, и трёх месяцев на подготовку. И я буду готов вернуть должок и забрать титул, — сказал Папин на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru. Он добавил,...