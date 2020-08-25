Рябинский о бое Поветкин — Усик: зачем хорошим парням драться между собой

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о возможном поединке Александра Поветкина и украинца Александра Усика.
Встретить их вместе — реально, но зачем им это надо? У каждого из них свой путь. Но я бы не хотел, чтобы два хороших парня дрались между собой, — ответил промоутер на вопрос о возможном бое Поветкина с украинцем.
Как сообщал NEWS.ru, временный чемпион мира по версии WBC российский боксёр Александр Поветкин поделился впечатлениями от боя с Диллианом Уайтом.
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