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Единоборства

Рябинский о бое Поветкин — Усик: зачем хорошим парням драться между собой

11:38, 26 августа 2020 12
Андрей Рябинский Андрей Рябинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о возможном поединке Александра Поветкина и украинца Александра Усика.

Встретить их вместе — реально, но зачем им это надо? У каждого из них свой путь. Но я бы не хотел, чтобы два хороших парня дрались между собой, — ответил промоутер на вопрос о возможном бое Поветкина с украинцем.

Как сообщал NEWS.ru, временный чемпион мира по версии WBC российский боксёр Александр Поветкин поделился впечатлениями от боя с Диллианом Уайтом.

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