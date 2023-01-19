Русского чемпиона подставили неудобным соперником в UFC Петр Ян подерется с Мерабом Двалишвили

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Ян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведет бой с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. NEWS.ru рассказывает, почему этот соперник может похоронить титульные перспективы россиянина.

Неудачные бои

Пётр Ян идет на серии из двух поражений в UFC. Всего он проиграл три поединка из последних четырёх, но ни в одном случае нельзя было утверждать, что соперники смогли побить российского бойца. Последнее фиаско Яна в поединке против Шона О’Мэлли было признано ограблением прошлого года многими авторитетными изданиями, пишущими о ММА.





Да и две неудачи с Алджамейном Стерлингом также были неким стечением обстоятельств. В первом поединке россиянин громил американца, но нанес запрещённый удар коленом, после которого в Стерлинга вселился дух Данилы Козловского. Алджамейн настолько плохо отыграл свою неготовность продолжать бой, что его раскритиковали даже соотечественники.

Второй поединок для Яна сложился сложнее, соперник не нанёс ему никакого ущерба, а просто «залежал» россиянина в двух раундах. Ещё три отрезка боя были за Петром, одна при прочих равных судьи решили поддержать своего соотечественника. Что свойственно боям Яна — даже в победных поединках выигранные им раунды уходили к сопернику.

Друг врага

Встреча с Мерабом Двалишвили — это продолжение противостояния со Стерлингом. Грузин является близким другом американского бойца. Он неоднократно вступал в словесные конфликты с Яном, поэтому противостояние этих бойцов напрашивалось, и сейчас оно возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта.

Фото: Francisco Kjolseth/AP/TASS Мераб Двалишвили

Двалишвили известен своим неадекватным поведением. Зимой прошлого года он решил окунуться после пробежки в замёрзший пруд и нырнул головой вперёд. Как известно, многие спортсмены не блещут интеллектом, но Двалишвили показал, что он — особый случай. Боец UFC не взял в расчёт то, что над водой был лёд. Как результат — разбитая голова.

Про такие мелочи, как ненависть к родине и Советскому Союзу со стороны Двалишвили, вообще говорить не стоит. Мераб часто вступает в политические дискуссии. Больше всего достается Иосифу Сталину, который, по словам Двалишвили, «лично убивал, морил голодом людей, заставляя заниматься рабским трудом». То ли дело прекрасные с его точки зрения Соединенные Штаты, в которых конституцию о свободе человека писали рабовладельцы.

Опасен не Мераб

Двалишвили начал карьеру в UFC с двух поражений, но в итоге вырулил на серию из восьми побед подряд. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге, вслед за Яном. Однако в плане борцовских навыков грузин не представляет из себя ничего интересного.

В стойке между ним и Петром пропасть размером с Атлантический океан. Боксерскими навыками Мераб просто не обладает. Он даже был в шаге от поражения от Марлона Мораеса. Рефери имел все основания остановить избиение. Но позволил грузину восстановиться и, как следствие, победить.

Борьба для 32-летнего грузина — родная стихия, но не сказать, что он так уж опасен. На его счету только одна победа болевым/удушающим приёмом. Поэтому вся тактика Двалишвили сводится к тому, чтобы прижать соперника к клетке и ничего не делать.

Пётр же в защите от борьбы очень хорош, он отбился от 90 процентов тейкдаунов в UFC. Однако два злосчастных удачных прохода Стерлинга привели к поражению Яна, и можно не сомневаться, что Мераб будет работать по конспектам Алджамейна.

Поскольку оба бойца не балуют изобилием досрочных побед, выяснять победителя будут снова три некомпетентных человека с судейскими записками. За последние пять боёв Яна оценки за бой у судей и болельщиков ни разу не совпали, и Петру нельзя надеяться на их объективность.

Перспективы

Если рассмотреть самый неудачный расклад — третье поражение Яна подряд не должно стать непоправимой трагедией. Любая неудача отдаляет от титульного поединка, но россиянин не опустится в рейтинге слишком низко, и совсем уж форменным безумием со стороны UFC будет желание уволить Петра. Он — зрелищный боец, а таким ребятам порой прощаются и пять неудач подряд.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Ян

Другой вопрос, каким будет самочувствие Яна. У него пассиве есть три поражения в UFC и одно в ACВ, но никто из соперников россиянина ни разу по-настоящему не побил. Всегда вопросы возникали конкретно к людям, ответственным за поставленные оценки. Пятый подобный вердикт в карьере и третий подряд может сломать кого угодно.

Зато победа моментально сделает Петра одним из претендентов на титул. Формально это звание будут выяснять Шон О’Мэлли и Генри Сехудо, но от травм никто не застрахован, и Ян окажется как минимум вторым в очереди за поясом чемпиона UFC.