Русский друг Макгрегора вспомнил о «наезде» Хабиба в отеле

https://static.news.ru/photo/194b56aa-ae63-11eb-b979-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/lobovartem

Бывший боец UFC, друг Конора Макгрегора Артём Лобов вспомнил о «наезде» со стороны Хабиба Нурмагомедова в нью-йоркском отеле в 2018 году. Слова россиянина приводит YouTube-канал «От души в душу».

По словам Лобова, изначально Хабиб и Конор были в хороших отношениях, но затем Нурмагомедов начал публично оскорблять ирландца и называть его «чикеном».

У Хабиба был главный бой в Нью-Йорке, и я тоже должен был драться в том карде. Мы пересеклись в коридоре, он подошёл ко мне сначала один, начал что-то предъявлять по этому поводу, а я ему объяснил: «Хабиб, если бы твоего брата кто-то назвал петухом, чикеном, ты бы ответил?». Он понял, что действительно так и есть, развернулся и ушёл. Буквально через минуту он вернулся с толпой, а дальше уже всё развернулось, как развернулось, — сказал Лобов.

4 апреля 2018 года Хабиб Нурмагомедов в компании друзей сцепился в словесной перепалке с Лобовым в нью-йоркском отеле, схватил его за затылок и отвесил ему пощёчину.

28 апреля 2021 года Лобов прогулялся с гранатомётом в центре Киева. Это была съёмка клипа рэпера Yarmak.